BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
01.10.2019 16:52
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
02.10.2019 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789422
BIST
11:13104.227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 349,95
|Açılış
|: 103.832
|
|Önceki Kapanış
|: 103.877
|
104.370
En Düşük
103.268
11:135,7457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0212
|Açılış
|: 5,7340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7160
|
5,7514
En Düşük
5,7122
11:136,2737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0149
|Açılış
|: 6,2330
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1450
|
6,2852
En Düşük
6,2474
11:13273,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,17
|Açılış
|: 273,26
|
|Önceki Kapanış
|: 272,13
|
274,29
En Düşük
271,26