BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
09.10.2019 16:52
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
10.10.2019 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791853
BIST
18:0599.649
En Yüksek
|Değişim
|: -2,17%
|| -2.210,54
|Açılış
|: 102.147
|
|Önceki Kapanış
|: 101.859
|
102.603
En Düşük
99.623
18:055,8684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0370
|Açılış
|: 5,8580
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8766
En Düşük
5,8186
18:056,4451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0540
|Açılış
|: 6,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3600
|
6,4546
En Düşük
6,3744
18:05284,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 1,91
|Açılış
|: 284,16
|
|Önceki Kapanış
|: 282,26
|
284,95
En Düşük
281,62