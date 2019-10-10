BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
10.10.2019 16:53
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
11.10.2019 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792222
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