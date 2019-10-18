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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı

18.10.2019 16:54
GÜNCEL HABERLER

BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

21.10.2019 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.

Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793936


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