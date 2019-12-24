BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
24.12.2019 16:50
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
25.12.2019 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805001
BIST
16:56113.258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 1.082,58
|Açılış
|: 112.840
|
|Önceki Kapanış
|: 112.175
|
113.395
En Düşük
112.783
16:565,9504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0011
|Açılış
|: 5,9430
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9450
|
5,9555
En Düşük
5,9312
16:566,5999
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0050
|Açılış
|: 6,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5820
|
6,6095
En Düşük
6,5877
16:56285,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,91
|Açılış
|: 285,14
|
|Önceki Kapanış
|: 284,21
|
285,53
En Düşük
283,88
BIST En Aktif Hisseler
|FONET
|8,18
|85.997.063
|% 15,70
|
|ISBTR
|25.300,00
|783.701
|% 15,00
|
|QNBFL
|97,05
|2.332.147
|% 14,99
|
|SEKFK
|5,24
|5.838.907
|% 14,91
|
|MNDRS
|1,40
|107.444.737
|% 12,90
|
|ITTFH
|4,05
|91.612.629
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,14
|1.196
|% -10,00
|
|BMELK
|1,27
|420.087
|% -9,93
|
|UZERB
|2,48
|42.943
|% -8,82
|
|KPHOL
|2,10
|3.027
|% -5,41
|
|THYAO
|14,02
|845.933.263
|% 1,74
|
|HALKB
|5,96
|487.306.138
|% 4,56
|
|PETKM
|3,75
|407.195.934
|% 0,81
|
|IPEKE
|7,99
|395.797.488
|% 1,65
|
|KOZAA
|10,23
|362.008.634
|% 2,51
|
|IHLGM
|1,13
|255.898.076
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,47
|256.738.408
|% -3,29
|
|ZOREN
|1,73
|238.191.863
|% -1,14
|
|GUSGR
|2,23
|272.195.588
|% 5,19
|
|PETKM
|3,75
|407.195.934
|% 0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6796
|7,7181
|% 0,03
|
|Frank
|6,0360
|6,0724
|% -0,00
|
|Riyal
|1,5809
|1,5889
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.490
|1.490
|4,43
|
|Altın Gr.
|285
|285
|0,75
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|0,00
|
|Tam
|1.880
|1.927
|9,85
|
|Yarım
|909
|932
|4,76
|
|Çeyrek
|456
|466
|2,39
|
|Gümüş.Ons
|17,58
|17,61
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|0,03
|
|B. Petrol
|66,75
|66,75
|0,36
|