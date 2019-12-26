BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
26.12.2019 16:45
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
27.12.2019 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805359
BIST
18:00113.798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 468,92
|Açılış
|: 113.514
|
|Önceki Kapanış
|: 113.329
|
114.535
En Düşük
113.166
18:005,9373
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0034
|Açılış
|: 5,9320
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9340
|
5,9442
En Düşük
5,9283
18:006,5933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0026
|Açılış
|: 6,5720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5730
|
6,5988
En Düşük
6,5743
18:00288,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 1,69
|Açılış
|: 288,22
|
|Önceki Kapanış
|: 286,53
|
288,35
En Düşük
285,95
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|4,38
|147.440.167
|% 20,00
|
|SMART
|11,35
|214.466.150
|% 19,98
|
|QNBFB
|43,24
|15.296.281
|% 15,00
|
|QNBFL
|128,30
|1.312.776
|% 14,96
|
|INFO
|6,08
|119.314
|% 14,93
|
|GLBMD
|1,84
|1.044.323
|% -13,62
|
|CLEBI
|107,00
|4.237.707
|% -5,73
|
|MTRYO
|7,00
|204.251
|% -5,41
|
|ASUZU
|13,85
|55.734.995
|% -4,94
|
|YBTAS
|2.711,00
|37.746
|% -4,77
|
|ISFIN
|3,95
|930.412.056
|% 12,54
|
|THYAO
|13,96
|611.174.182
|% -0,07
|
|ASELS
|19,70
|500.281.818
|% 0,00
|
|SISE
|5,31
|356.887.646
|% -1,12
|
|PETKM
|3,73
|290.797.852
|% -0,27
|
|ISFIN
|3,95
|930.412.056
|% 12,54
|
|IHLAS
|0,86
|134.407.132
|% -4,44
|
|IHLGM
|1,10
|125.021.349
|% -2,65
|
|ODAS
|2,17
|201.095.594
|% 4,83
|
|KARSN
|1,63
|143.417.800
|% -1,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6876
|7,7261
|% 0,22
|
|Frank
|6,0283
|6,0647
|% -0,07
|
|Riyal
|1,5776
|1,5855
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.510
|1.510
|10,15
|
|Altın Gr.
|288
|288
|1,49
|
|Cumhuriyet
|1.905
|1.933
|7,00
|
|Tam
|1.897
|1.945
|11,03
|
|Yarım
|917
|941
|5,34
|
|Çeyrek
|460
|470
|2,67
|
|Gümüş.Ons
|17,98
|18,03
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,04
|
|B. Petrol
|67,66
|67,66
|0,46
|
Seans Raporu
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