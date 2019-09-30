BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
30.09.2019 13:39
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Taahhütlü İşlemler Pazarı
Sözleşme No
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
30/09/2019
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 30 Eylül 2019 tarihinde gerçekleşmiş olup ekte belirtilen 23 adet Taahhütlü İşlemler Pazar sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 20'nci maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789191
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