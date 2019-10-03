BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
03.10.2019 14:48
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
09FB6C42000449D9 09FB6C42000449DA
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
03/10/2019
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 3 Ekim 2019 tarihinde gerçekleşmiş olan 09FB6C42000449D9 ve 09FB6C42000449DA numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 20'nci maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789913
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