BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
08.10.2019 16:07
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
09FC2082000AB6ED
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
08/10/2019
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 8 Ekim 2019 tarihinde gerçekleşmiş olan 09FC2082000AB6ED numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 20'nci maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791482
BIST
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