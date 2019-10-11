BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
11.10.2019 17:39
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
09FC8C42000AAA3E
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
11/10/2019
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 11 Ekim 2019 tarihinde gerçekleşmiş olan 09FC8C42000AAA3E numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 20'nci maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792734
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