BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
22.10.2019 14:52
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
Sözleşme No
09FE18420006ADC5 09FE184200062256
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
22/10/2019
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 22 Ekim 2019 tarihinde gerçekleşmiş olan 09FE18420006ADC5 ve 09FE184200062256 numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 20'nci maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794225
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