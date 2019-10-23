BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
23.10.2019 11:18
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
09FE3C420002A05D
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
23/10/2019
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 23 Ekim 2019 tarihinde gerçekleşmiş olan 09FE3C420002A05D numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 20'nci maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794332
BIST
16:2599.568
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 1.681,79
|Açılış
|: 98.799
|
|Önceki Kapanış
|: 97.886
|
99.582
En Düşük
98.637
16:255,7567
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,0517
|Açılış
|: 5,7620
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8320
|
5,8119
En Düşük
5,7525
16:256,4030
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -0,0607
|Açılış
|: 6,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4850
|
6,4689
En Düşük
6,4007
16:25276,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -1,50
|Açılış
|: 276,39
|
|Önceki Kapanış
|: 277,89
|
278,31
En Düşük
276,26
BIST En Aktif Hisseler
|IHEVA
|1,66
|33.534.343
|% 19,42
|
|KLNMA
|40,90
|25.079.357
|% 16,52
|
|TURGG
|42,76
|15.529.789
|% 13,00
|
|IHYAY
|0,87
|102.121.512
|% 12,99
|
|DOKTA
|35,56
|7.695.797
|% 11,47
|
|ORMA
|2,67
|123.156
|% -19,09
|
|PRZMA
|3,75
|154.834
|% -10,50
|
|DGGYO
|2,90
|21.947.657
|% -5,84
|
|SANEL
|4,03
|7.305
|% -4,50
|
|DOCO
|538,00
|677.853
|% -4,07
|
|THYAO
|11,89
|1.185.601.047
|% 2,77
|
|GARAN
|9,62
|437.626.580
|% 3,22
|
|ASELS
|18,08
|409.532.729
|% 2,32
|
|AKBNK
|7,17
|388.587.216
|% 1,56
|
|KRDMD
|2,24
|306.447.486
|% 4,19
|
|KRDMD
|2,24
|306.447.486
|% 4,19
|
|IHYAY
|0,87
|102.121.512
|% 12,99
|
|IHLAS
|0,53
|54.520.091
|% 6,00
|
|THYAO
|11,89
|1.185.601.047
|% 2,77
|
|IHLGM
|0,88
|85.774.486
|% 2,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4094
|7,4466
|% -0,63
|
|Frank
|5,8050
|5,8400
|% -0,72
|
|Riyal
|1,5330
|1,5407
|% -0,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.492
|1.493
|4,76
|
|Altın Gr.
|277
|277
|-0,93
|
|Cumhuriyet
|1.840
|1.868
|-8,00
|
|Tam
|1.828
|1.874
|-12,28
|
|Yarım
|884
|906
|-5,93
|
|Çeyrek
|443
|453
|-2,97
|
|Gümüş.Ons
|17,55
|17,57
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,26
|3,26
|-0,02
|
|B. Petrol
|58,89
|58,89
|-0,81
|
Seans Raporu
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