BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
31.10.2019 15:29
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
09FF5C8200079202
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
31/10/2019
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 31 Ekim 2019 tarihinde gerçekleşmiş olan 09FF5C8200079202 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 20'nci maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795832
BIST
15:5498.828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 135,77
|Açılış
|: 98.920
|
|Önceki Kapanış
|: 98.692
|
99.201
En Düşük
98.585
15:545,7131
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0139
|Açılış
|: 5,7120
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7320
|
5,7266
En Düşük
5,6975
15:546,3772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0185
|Açılış
|: 6,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3924
En Düşük
6,3554
15:54277,13
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 2,97
|Açılış
|: 277,13
|
|Önceki Kapanış
|: 274,16
|
277,47
En Düşük
273,90
BIST En Aktif Hisseler
|MEPET
|1,78
|60.804.868
|% 16,34
|
|AVTUR
|1,58
|28.287.730
|% 14,49
|
|INFO
|5,50
|1.375
|% 12,94
|
|BOYP
|15,88
|4.649.596
|% 11,83
|
|MRDIN
|5,79
|61.472.077
|% 11,56
|
|KNFRT
|7,63
|14.685.134
|% -11,38
|
|SALIX
|5,15
|12.083
|% -6,36
|
|METRO
|2,94
|34.546.413
|% -5,77
|
|ADEL
|11,38
|1.736.553
|% -5,32
|
|RYSAS
|1,33
|1.842.879
|% -5,00
|
|THYAO
|11,64
|445.436.439
|% 0,09
|
|FENER
|15,82
|221.789.498
|% 3,67
|
|GARAN
|9,27
|198.995.244
|% 0,43
|
|AKBNK
|6,98
|191.812.272
|% 0,72
|
|ISFIN
|2,57
|186.948.576
|% -1,91
|
|ISFIN
|2,57
|186.948.576
|% -1,91
|
|AVGYO
|1,23
|64.026.469
|% 6,03
|
|KRDMD
|2,17
|89.665.514
|% -0,91
|
|IHLAS
|0,57
|22.003.888
|% -1,72
|
|THYAO
|11,64
|445.436.439
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3844
|7,4214
|% 0,74
|
|Frank
|5,7662
|5,8009
|% 0,50
|
|Riyal
|1,5185
|1,5262
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.509
|1.509
|12,90
|
|Altın Gr.
|277
|277
|2,80
|
|Cumhuriyet
|1.835
|1.863
|8,00
|
|Tam
|1.827
|1.873
|11,25
|
|Yarım
|883
|906
|5,43
|
|Çeyrek
|443
|453
|2,72
|
|Gümüş.Ons
|18,07
|18,09
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|0,04
|
|B. Petrol
|59,78
|59,78
|-0,46
|