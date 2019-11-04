BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
04.11.2019 13:50
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
09FFEC4200040158 09FFEC4200040745
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
04/11/2019
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 4 Kasım 2019 tarihinde gerçekleşmiş olan 09FFEC4200040158 ve FEC4200040745 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 20'nci maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796332
BIST
15:40100.128
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 1.665,61
|Açılış
|: 99.267
|
|Önceki Kapanış
|: 98.463
|
100.164
En Düşük
99.144
15:405,6935
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0137
|Açılış
|: 5,6920
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7110
|
5,7077
En Düşük
5,6838
15:406,3539
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0260
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3700
|
6,3837
En Düşük
6,3498
15:40276,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,98
|Açılış
|: 276,92
|
|Önceki Kapanış
|: 277,90
|
277,86
En Düşük
276,01
BIST En Aktif Hisseler
|KLMSN
|17,35
|73.291.667
|% 19,99
|
|HATEK
|4,93
|9.902.151
|% 17,38
|
|QNBFL
|31,44
|541.388
|% 15,00
|
|EGCYH
|0,11
|6.512
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,14
|4.416
|% 7,69
|
|DOKTA
|35,00
|334.103
|% -18,79
|
|TKURU
|9,58
|78.078
|% -9,96
|
|AVHOL
|1,63
|671.693
|% -9,94
|
|MSGYO
|1,58
|27.639.014
|% -7,06
|
|SASA
|6,38
|198.213.263
|% -6,86
|
|THYAO
|11,86
|610.730.744
|% 2,51
|
|ASELS
|18,95
|253.539.311
|% 3,05
|
|GARAN
|9,49
|234.639.220
|% 2,26
|
|ISFIN
|2,66
|221.028.771
|% 2,31
|
|FENER
|16,75
|217.799.955
|% 0,60
|
|ISFIN
|2,66
|221.028.771
|% 2,31
|
|KRDMD
|2,21
|180.802.308
|% 2,79
|
|THYAO
|11,86
|610.730.744
|% 2,51
|
|PETKM
|3,49
|153.318.835
|% 1,75
|
|VAKFN
|1,65
|70.380.464
|% 3,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3327
|7,3695
|% -0,39
|
|Frank
|5,7388
|5,7734
|% -0,48
|
|Riyal
|1,5135
|1,5211
|% -0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.512
|1.513
|-1,70
|
|Altın Gr.
|277
|277
|-1,20
|
|Cumhuriyet
|1.833
|1.861
|-10,00
|
|Tam
|1.825
|1.871
|-8,84
|
|Yarım
|882
|905
|-4,28
|
|Çeyrek
|443
|453
|-2,13
|
|Gümüş.Ons
|18,12
|18,15
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,56
|62,56
|0,87
|