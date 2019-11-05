BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
05.11.2019 14:54
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
Sözleşme No
0A0010420007314C
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
05/11/2019
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 5 Kasım 2019 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A0010420007314C numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 20'nci maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796574
BIST
15:47100.486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 398,22
|Açılış
|: 100.147
|
|Önceki Kapanış
|: 100.088
|
100.690
En Düşük
99.848
15:475,7455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0064
|Açılış
|: 5,7380
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7050
|
5,7527
En Düşük
5,7179
15:476,3858
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0027
|Açılış
|: 6,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3550
|
6,4008
En Düşük
6,3662
15:47277,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -1,32
|Açılış
|: 277,03
|
|Önceki Kapanış
|: 278,35
|
278,82
En Düşük
276,37
BIST En Aktif Hisseler
|BJKAS
|2,07
|175.567.453
|% 15,64
|
|QNBFL
|36,14
|6.432.893
|% 14,95
|
|HATEK
|5,78
|34.756.581
|% 14,68
|
|BOYP
|15,90
|4.223.926
|% 9,73
|
|SANKO
|4,51
|18.818.425
|% 8,41
|
|TKURU
|8,63
|241.295
|% -9,92
|
|BMELK
|1,57
|160.236
|% -7,65
|
|RODRG
|1,85
|247.919
|% -7,50
|
|DENIZ
|21,28
|3.871.239
|% -7,48
|
|IDEAS
|3,49
|445.003
|% -7,43
|
|THYAO
|11,87
|559.111.725
|% 0,34
|
|KRDMD
|2,24
|263.067.188
|% -0,44
|
|EREGL
|6,86
|230.227.023
|% 2,54
|
|GSRAY
|1,70
|193.666.513
|% 6,92
|
|GARAN
|9,48
|183.171.265
|% 0,11
|
|KRDMD
|2,24
|263.067.188
|% -0,44
|
|GSRAY
|1,70
|193.666.513
|% 6,92
|
|BJKAS
|2,07
|175.567.453
|% 15,64
|
|TSPOR
|1,41
|81.692.694
|% 4,44
|
|IHLAS
|0,59
|29.746.622
|% -3,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3863
|7,4233
|% 0,23
|
|Frank
|5,7714
|5,8062
|% -0,23
|
|Riyal
|1,5276
|1,5353
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.500
|1.500
|-8,61
|
|Altın Gr.
|277
|277
|-0,91
|
|Cumhuriyet
|1.847
|1.858
|-5,00
|
|Tam
|1.828
|1.874
|-0,02
|
|Yarım
|883
|906
|-0,01
|
|Çeyrek
|443
|453
|-0,01
|
|Gümüş.Ons
|17,95
|17,97
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,32
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,69
|62,69
|0,55
|