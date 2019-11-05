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BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali

05.11.2019 14:54
GÜNCEL HABERLER

BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )

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Türkçe
İşlem İptali

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Bildirim İçeriği

İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
Sözleşme No
0A0010420007314C
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
05/11/2019
Açıklamalar

Borçlanma Araçları Piyasası'nda 5 Kasım 2019 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A0010420007314C numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 20'nci maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796574


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