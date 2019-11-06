BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
06.11.2019 14:19
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A0034420002E8EA
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
06/11/2019
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 6 Kasım 2019 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A0034420002E8EA numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 20'nci maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796884
BIST
15:04101.350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 824,98
|Açılış
|: 100.672
|
|Önceki Kapanış
|: 100.525
|
101.386
En Düşük
100.368
15:045,7574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0054
|Açılış
|: 5,7540
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
|
5,7667
En Düşük
5,7458
15:046,3810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0108
|Açılış
|: 6,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3903
En Düşük
6,3667
15:04274,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,37
|Açılış
|: 274,86
|
|Önceki Kapanış
|: 274,49
|
275,76
En Düşük
274,28
BIST En Aktif Hisseler
|TMPOL
|4,23
|11.015.950
|% 14,95
|
|NUHCM
|12,22
|47.761.633
|% 13,99
|
|BERA
|4,15
|164.370.043
|% 9,21
|
|DOBUR
|3,90
|6.172.612
|% 7,73
|
|AVGYO
|1,26
|58.333.176
|% 7,69
|
|KSTUR
|18,90
|24.695
|% -10,00
|
|TKURU
|9,11
|43.057
|% -7,70
|
|SEKFK
|3,94
|143.950
|% -6,19
|
|DENIZ
|21,18
|2.529.586
|% -5,87
|
|COSMO
|1,17
|775
|% -5,65
|
|THYAO
|12,01
|700.755.939
|% 1,26
|
|BJKAS
|2,23
|349.484.600
|% 4,21
|
|ASELS
|18,57
|311.755.606
|% -1,69
|
|GARAN
|9,56
|230.871.882
|% 1,06
|
|GSRAY
|1,72
|217.882.939
|% 0,00
|
|BJKAS
|2,23
|349.484.600
|% 4,21
|
|GSRAY
|1,72
|217.882.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,29
|138.491.835
|% 1,78
|
|THYAO
|12,01
|700.755.939
|% 1,26
|
|AVGYO
|1,26
|58.333.176
|% 7,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3918
|7,4288
|% 0,05
|
|Frank
|5,7679
|5,8027
|% -0,04
|
|Riyal
|1,5297
|1,5374
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.483
|1.484
|-1,20
|
|Altın Gr.
|275
|275
|0,30
|
|Cumhuriyet
|1.823
|1.850
|-8,00
|
|Tam
|1.815
|1.860
|-4,50
|
|Yarım
|877
|900
|-2,17
|
|Çeyrek
|440
|450
|-1,09
|
|Gümüş.Ons
|17,42
|17,46
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,25
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,70
|62,70
|-0,26
|
Seans Raporu
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