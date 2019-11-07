BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
07.11.2019 13:19
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A0058C20003F0A9
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
07/11/2019
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 7 Kasım 2019 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A0058C20003F0A9 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 20'nci maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797162
BIST
14:33102.763
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 1.618,98
|Açılış
|: 101.812
|
|Önceki Kapanış
|: 101.144
|
102.817
En Düşük
101.812
14:335,7428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0065
|Açılış
|: 5,7420
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7600
|
5,7642
En Düşük
5,7357
14:336,3725
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0068
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3800
|
6,3858
En Düşük
6,3550
14:33273,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -1,80
|Açılış
|: 273,87
|
|Önceki Kapanış
|: 275,66
|
276,43
En Düşük
273,38
BIST En Aktif Hisseler
|YESIL
|15,00
|14.448.669
|% 20,00
|
|CMENT
|13,21
|8.455.655
|% 13,29
|
|KLNMA
|64,35
|95.987.399
|% 12,89
|
|TGSAS
|3,47
|18.685.691
|% 9,46
|
|SMART
|2,84
|46.905.508
|% 8,40
|
|KLMSN
|16,10
|42.179.275
|% -10,56
|
|ODAS
|1,57
|99.089.649
|% -10,29
|
|EGCYH
|0,10
|51.611
|% -9,09
|
|ERBOS
|21,80
|13.881.484
|% -8,40
|
|KPHOL
|2,50
|59.141
|% -7,41
|
|THYAO
|12,34
|1.171.039.560
|% 3,35
|
|PETKM
|3,64
|340.575.522
|% 2,54
|
|GARAN
|9,68
|270.725.856
|% 2,00
|
|KRDMD
|2,31
|196.996.624
|% 1,76
|
|ASELS
|18,82
|166.895.947
|% 1,13
|
|THYAO
|12,34
|1.171.039.560
|% 3,35
|
|PETKM
|3,64
|340.575.522
|% 2,54
|
|KRDMD
|2,31
|196.996.624
|% 1,76
|
|YYAPI
|0,46
|33.852.715
|% 0,00
|
|ODAS
|1,57
|99.089.649
|% -10,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3594
|7,3963
|% -0,14
|
|Frank
|5,7659
|5,8006
|% -0,09
|
|Riyal
|1,5258
|1,5335
|% -0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.482
|1.482
|-9,36
|
|Altın Gr.
|274
|274
|-1,92
|
|Cumhuriyet
|1.818
|1.845
|-9,00
|
|Tam
|1.808
|1.853
|-11,49
|
|Yarım
|874
|896
|-5,56
|
|Çeyrek
|438
|448
|-2,78
|
|Gümüş.Ons
|17,51
|17,53
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,23
|3,24
|-0,03
|
|B. Petrol
|62,59
|62,59
|0,85
|
Seans Raporu
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14:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2212, 89 artarak (% 1.77 ) 127, 064
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