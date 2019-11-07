BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
07.11.2019 15:09
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
Sözleşme No
0A0058C2000853E3 0A0058C20008516F
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
07/11/2019
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 7 Kasım 2019 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A0058C2000853E3 ve 0A0058C20008516F numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 20'nci maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797185
BIST
18:05103.544
En Yüksek
|Değişim
|: 2,37%
|| 2.400,61
|Açılış
|: 101.812
|
|Önceki Kapanış
|: 101.144
|
103.544
En Düşük
101.812
18:055,7379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0114
|Açılış
|: 5,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7600
|
5,7642
En Düşük
5,7330
18:056,3521
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0136
|Açılış
|: 6,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3800
|
6,3858
En Düşük
6,3439
18:05273,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -2,04
|Açılış
|: 273,62
|
|Önceki Kapanış
|: 275,66
|
276,43
En Düşük
273,38
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|1,98
|8.881.128
|% 20,00
|
|YESIL
|15,00
|14.693.859
|% 20,00
|
|TIRE
|1,96
|124.791.850
|% 17,37
|
|BOSSA
|6,33
|51.086.879
|% 14,05
|
|CMENT
|13,16
|15.576.860
|% 12,86
|
|ODAS
|1,55
|127.168.282
|% -11,43
|
|KLMSN
|16,12
|59.738.738
|% -10,44
|
|EGCYH
|0,10
|61.614
|% -9,09
|
|ERBOS
|21,72
|18.708.203
|% -8,74
|
|DOBUR
|3,87
|18.590.562
|% -6,97
|
|THYAO
|12,66
|2.366.810.782
|% 6,03
|
|PETKM
|3,67
|658.007.091
|% 3,38
|
|GARAN
|9,77
|525.384.356
|% 2,95
|
|ASELS
|18,94
|494.685.101
|% 1,77
|
|KRDMD
|2,33
|376.256.561
|% 2,64
|
|THYAO
|12,66
|2.366.810.782
|% 6,03
|
|PETKM
|3,67
|658.007.091
|% 3,38
|
|KRDMD
|2,33
|376.256.561
|% 2,64
|
|YYAPI
|0,47
|43.937.640
|% 2,17
|
|YGYO
|0,49
|42.662.387
|% 4,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3357
|7,3725
|% -0,46
|
|Frank
|5,7496
|5,7843
|% -0,37
|
|Riyal
|1,5256
|1,5333
|% -0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.484
|1.484
|-7,27
|
|Altın Gr.
|274
|274
|-1,97
|
|Cumhuriyet
|1.818
|1.845
|-9,00
|
|Tam
|1.811
|1.856
|-8,03
|
|Yarım
|875
|898
|-3,89
|
|Çeyrek
|439
|449
|-1,94
|
|Gümüş.Ons
|17,56
|17,60
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,24
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,55
|62,55
|0,81
|
Seans Raporu
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