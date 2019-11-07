BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaBorçlanma Araçları Piyasasıİlgili PazarRepo Ters Repo PazarıSözleşme No0A0058C2000853E3 0A0058C20008516Fİşlemin Gerçekleşme Tarihi07/11/2019AçıklamalarBorçlanma Araçları Piyasası'nda 7 Kasım 2019 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A0058C2000853E3 ve 0A0058C20008516F numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 20'nci maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797185BIST