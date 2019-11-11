BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
11.11.2019 15:27
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
Sözleşme No
0A00E842000816EE 0A00E8420007C82F 0A00E8420007A320
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
11/11/2019
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 11 Kasım 2019 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A00E842000816EE 0A00E8420007C82F ve 0A00E8420007A320 numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 20'nci maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798029
BIST
18:05103.118
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -34,72
|Açılış
|: 102.922
|
|Önceki Kapanış
|: 103.153
|
103.841
En Düşük
102.369
18:055,7744
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0005
|Açılış
|: 5,7720
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7690
|
5,7744
En Düşük
5,7705
18:056,3706
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0006
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3550
|
6,3726
En Düşük
6,3676
18:05270,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,02
|Açılış
|: 270,34
|
|Önceki Kapanış
|: 270,33
|
273,00
En Düşük
268,80
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|3,73
|5.758.197
|% 19,94
|
|ISBTR
|22.310,00
|816.392
|% 15,00
|
|OLMIP
|4,92
|8.353.905
|% 14,95
|
|KFEIN
|8,43
|134.423.268
|% 13,00
|
|DGATE
|7,06
|116.529.354
|% 12,42
|
|KLNMA
|46,38
|4.605.539
|% -14,98
|
|IZMDC
|3,63
|4.180.473
|% -10,59
|
|MNDRS
|0,85
|35.245.881
|% -7,61
|
|YESIL
|12,80
|17.651.681
|% -7,31
|
|TKURU
|8,50
|90.910
|% -7,10
|
|THYAO
|12,99
|1.432.332.660
|% 1,48
|
|PETKM
|3,67
|446.005.846
|% -1,61
|
|ASELS
|18,78
|401.766.513
|% -0,69
|
|GARAN
|9,77
|384.496.654
|% -0,20
|
|SMART
|3,61
|378.186.808
|% 11,08
|
|PETKM
|3,67
|446.005.846
|% -1,61
|
|THYAO
|12,99
|1.432.332.660
|% 1,48
|
|SMART
|3,61
|378.186.808
|% 11,08
|
|KRDMD
|2,28
|202.452.552
|% -1,30
|
|EKGYO
|1,26
|74.187.770
|% -0,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3992
|7,4363
|% 0,73
|
|Frank
|5,7918
|5,8267
|% 0,67
|
|Riyal
|1,5350
|1,5427
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.455
|1.455
|0,16
|
|Altın Gr.
|270
|270
|0,00
|
|Cumhuriyet
|1.803
|1.831
|5,00
|
|Tam
|1.794
|1.839
|3,69
|
|Yarım
|867
|890
|1,79
|
|Çeyrek
|435
|445
|0,89
|
|Gümüş.Ons
|16,84
|16,88
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|0,01
|
|B. Petrol
|62,20
|62,20
|-0,31
|
Seans Raporu
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