BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
13.11.2019 15:02
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A01308200020A02 0A01308200020E6A 0A01308200020E6F 0A0130820008146C 0A01308200020C19
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
13/11/2019
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 13 Kasım 2019 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A01308200020A02 0A01308200020E6A 0A01308200020E6F 0A0130820008146C 0A01308200020C19 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 20'nci maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798674
BIST
15:24104.584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 611,40
|Açılış
|: 104.050
|
|Önceki Kapanış
|: 103.972
|
104.814
En Düşük
103.682
15:245,7587
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0198
|Açılış
|: 5,7540
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7720
|
5,7818
En Düşük
5,7448
15:246,3384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0261
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3600
|
6,3704
En Düşük
6,3282
15:24271,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,10
|Açılış
|: 271,13
|
|Önceki Kapanış
|: 270,96
|
271,78
En Düşük
270,21
BIST En Aktif Hisseler
|AYEN
|3,18
|115.049.049
|% 13,98
|
|METRO
|2,67
|47.016.793
|% 11,25
|
|METAL
|1,02
|40.013
|% 9,68
|
|DERIM
|4,37
|17.672.991
|% 8,98
|
|ESCOM
|0,89
|2.676.531
|% 7,23
|
|KLNMA
|33,54
|2.005.692
|% -14,96
|
|EGCYH
|0,10
|8.647
|% -9,09
|
|EGCYO
|0,13
|6.507
|% -7,14
|
|ATSYH
|0,97
|115.690
|% -4,90
|
|SMART
|3,44
|27.654.524
|% -4,71
|
|THYAO
|13,32
|1.029.220.074
|% -0,15
|
|PGSUS
|74,90
|406.123.351
|% 5,34
|
|ASELS
|19,15
|293.470.219
|% 0,47
|
|KRDMD
|2,33
|269.078.966
|% 1,75
|
|GARAN
|9,90
|260.243.062
|% 0,81
|
|OZGYO
|1,37
|178.390.025
|% -1,44
|
|KRDMD
|2,33
|269.078.966
|% 1,75
|
|THYAO
|13,32
|1.029.220.074
|% -0,15
|
|CEMAS
|1,21
|60.473.047
|% -1,63
|
|ISFIN
|2,67
|114.098.538
|% 1,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3589
|7,3958
|% -0,61
|
|Frank
|5,7857
|5,8205
|% -0,18
|
|Riyal
|1,5286
|1,5362
|% -0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|271
|271
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|1.798
|1.826
|5,00
|
|Tam
|1.791
|1.836
|4,21
|
|Yarım
|866
|888
|2,03
|
|Çeyrek
|434
|444
|1,02
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:36YUNSA
Yüzde 5.36 oranında artışla 5.90 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 616, 728 adet işlem
-
15:35ARSAN
Yüzde 6.25 oranında artışla 3.06 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 981, 605 adet işlem
-
15:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 534, 75 artarak (% 0.42 ) 129, 222
-
15:34XU100
Endeks 104, 573 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 58 üstünde . İşlem hacmi 5, 790.00 milyon TL de
-
15:33GLBMD
Yüzde 6.50 oranında artışla 1.31 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 709, 759 adet işlem