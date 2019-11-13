BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
13.11.2019 15:02
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
Sözleşme No
0A01308200087D71 0A01308200087D72
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
13/11/2019
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 13 Kasım 2019 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A01308200087D71 ve 0A01308200087D72 numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 20'nci maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798675
BIST
15:23104.578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 605,75
|Açılış
|: 104.050
|
|Önceki Kapanış
|: 103.972
|
104.814
En Düşük
103.682
15:235,7583
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0202
|Açılış
|: 5,7540
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7720
|
5,7818
En Düşük
5,7448
15:236,3387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0258
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3600
|
6,3704
En Düşük
6,3282
15:23271,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,17
|Açılış
|: 271,13
|
|Önceki Kapanış
|: 270,96
|
271,78
En Düşük
270,21
BIST En Aktif Hisseler
|AYEN
|3,18
|115.341.281
|% 13,98
|
|METRO
|2,67
|47.016.793
|% 11,25
|
|METAL
|1,02
|40.013
|% 9,68
|
|DERIM
|4,37
|17.687.403
|% 8,98
|
|ESCOM
|0,89
|2.676.531
|% 7,23
|
|KLNMA
|33,54
|2.006.162
|% -14,96
|
|EGCYH
|0,10
|8.647
|% -9,09
|
|EGCYO
|0,13
|6.507
|% -7,14
|
|ATSYH
|0,97
|115.690
|% -4,90
|
|SMART
|3,45
|27.813.888
|% -4,43
|
|THYAO
|13,32
|1.029.417.117
|% -0,15
|
|PGSUS
|75,10
|411.269.556
|% 5,63
|
|ASELS
|19,14
|295.615.935
|% 0,42
|
|KRDMD
|2,33
|269.094.421
|% 1,75
|
|GARAN
|9,90
|260.368.168
|% 0,81
|
|OZGYO
|1,37
|178.544.738
|% -1,44
|
|KRDMD
|2,33
|269.094.421
|% 1,75
|
|THYAO
|13,32
|1.029.417.117
|% -0,15
|
|CEMAS
|1,21
|60.558.199
|% -1,63
|
|ISFIN
|2,67
|114.141.238
|% 1,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3628
|7,3997
|% -0,56
|
|Frank
|5,7878
|5,8226
|% -0,14
|
|Riyal
|1,5292
|1,5369
|% -0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.465
|1.466
|6,89
|
|Altın Gr.
|271
|271
|-0,01
|
|Cumhuriyet
|1.798
|1.826
|5,00
|
|Tam
|1.791
|1.836
|4,60
|
|Yarım
|866
|888
|2,22
|
|Çeyrek
|434
|444
|1,11
|
|Gümüş.Ons
|16,95
|16,98
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,14
|0,02
|
|B. Petrol
|61,43
|61,43
|-0,63
|
Seans Raporu
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15:34XU100
Endeks 104, 573 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 58 üstünde . İşlem hacmi 5, 790.00 milyon TL de