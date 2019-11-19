BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
19.11.2019 16:21
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A020882000397B8
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
19/11/2019
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 19 Kasım 2019 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A020882000397B8 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 20'nci maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799653
BIST
16:41107.400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 553,85
|Açılış
|: 107.197
|
|Önceki Kapanış
|: 106.846
|
107.550
En Düşük
106.634
16:415,7171
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0224
|Açılış
|: 5,7190
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7350
|
5,7483
En Düşük
5,6938
16:416,3355
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0227
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3904
En Düşük
6,2912
16:41270,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -1,58
|Açılış
|: 270,03
|
|Önceki Kapanış
|: 271,62
|
272,26
En Düşük
268,75
BIST En Aktif Hisseler
|HURGZ
|1,48
|248.974.501
|% 16,54
|
|MARKA
|0,92
|9.963.106
|% 15,00
|
|MTRYO
|1,81
|13.250.421
|% 14,56
|
|OYLUM
|4,07
|15.432.515
|% 12,74
|
|RHEAG
|0,92
|18.380.335
|% 10,84
|
|KLNMA
|46,00
|2.532.782
|% -9,72
|
|BMELK
|1,55
|84.453
|% -9,36
|
|PKENT
|123,70
|299.159
|% -6,29
|
|TIRE
|2,14
|32.991.647
|% -4,89
|
|YAPRK
|5,53
|867.449
|% -4,66
|
|THYAO
|14,15
|1.978.848.216
|% -0,49
|
|ASELS
|19,48
|479.270.522
|% 1,04
|
|TUPRS
|127,30
|420.863.710
|% 2,83
|
|GARAN
|10,19
|306.705.404
|% 0,49
|
|PGSUS
|75,80
|286.501.845
|% -1,37
|
|HURGZ
|1,48
|248.974.501
|% 16,54
|
|EKGYO
|1,39
|197.010.131
|% 2,21
|
|THYAO
|14,15
|1.978.848.216
|% -0,49
|
|KRDMD
|2,36
|235.784.333
|% -0,84
|
|OZGYO
|1,29
|93.867.218
|% 2,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3776
|7,4146
|% -0,45
|
|Frank
|5,7459
|5,7806
|% -0,64
|
|Riyal
|1,5195
|1,5272
|% -0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.470
|1.470
|-2,10
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-1,63
|
|Cumhuriyet
|1.790
|1.817
|-8,00
|
|Tam
|1.784
|1.829
|-6,61
|
|Yarım
|862
|885
|-3,20
|
|Çeyrek
|432
|442
|-1,59
|
|Gümüş.Ons
|17,10
|17,14
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,15
|0,01
|
|B. Petrol
|61,76
|61,76
|-0,68
|
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