BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
20.11.2019 14:36
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
Sözleşme No
0A022C8200097D88
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
20/11/2019
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 20 Kasım 2019 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A022C8200097D88 numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 20'nci maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799774
BIST
16:43106.867
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -662,13
|Açılış
|: 107.340
|
|Önceki Kapanış
|: 107.529
|
108.142
En Düşük
106.804
16:435,7027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0054
|Açılış
|: 5,7030
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7210
|
5,7222
En Düşük
5,6849
16:436,3101
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0025
|Açılış
|: 6,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3350
|
6,3356
En Düşük
6,2916
16:43269,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,17
|Açılış
|: 269,53
|
|Önceki Kapanış
|: 269,70
|
271,59
En Düşük
269,42
BIST En Aktif Hisseler
|AKFGY
|3,15
|21.579.424
|% 19,77
|
|QNBFL
|40,24
|2.228.319
|% 14,97
|
|QNBFB
|19,67
|40.346.460
|% 14,96
|
|MTRYO
|2,08
|18.662.055
|% 14,92
|
|OYAYO
|2,26
|38.617.056
|% 14,14
|
|PINSU
|2,20
|38.911.866
|% -19,71
|
|HURGZ
|1,30
|157.679.693
|% -14,47
|
|METRO
|1,30
|80.211.192
|% -10,96
|
|CEOEM
|9,21
|32.663.015
|% -9,71
|
|EGCYH
|0,10
|9.183
|% -9,09
|
|THYAO
|14,05
|1.454.226.395
|% -0,50
|
|PETKM
|3,75
|598.589.507
|% 0,27
|
|ASELS
|19,44
|430.895.968
|% 0,10
|
|GARAN
|10,21
|338.169.143
|% -0,39
|
|TKFEN
|19,10
|302.391.318
|% 0,21
|
|PETKM
|3,75
|598.589.507
|% 0,27
|
|EKGYO
|1,44
|214.787.402
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,37
|300.154.230
|% -0,42
|
|HURGZ
|1,30
|157.679.693
|% -14,47
|
|THYAO
|14,05
|1.454.226.395
|% -0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3270
|7,3638
|% -0,22
|
|Frank
|5,7163
|5,7508
|% -0,19
|
|Riyal
|1,5152
|1,5228
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.471
|1.472
|-1,01
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,11
|
|Cumhuriyet
|1.793
|1.820
|3,00
|
|Tam
|1.781
|1.826
|-0,25
|
|Yarım
|861
|883
|-0,12
|
|Çeyrek
|432
|442
|-0,06
|
|Gümüş.Ons
|17,06
|17,10
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|-0,01
|
|B. Petrol
|61,39
|61,39
|0,48
|
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