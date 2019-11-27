BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
27.11.2019 15:00
sım 2019 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A03288200088C90 numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 20'nci maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800614
BIST
15:44106.160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 176,40
|Açılış
|: 105.936
|
|Önceki Kapanış
|: 105.983
|
106.366
En Düşük
105.395
15:445,7635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0017
|Açılış
|: 5,7560
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7500
|
5,7740
En Düşük
5,7499
15:446,3452
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0096
|Açılış
|: 6,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,3586
En Düşük
6,3350
15:44270,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,76
|Açılış
|: 270,12
|
|Önceki Kapanış
|: 270,87
|
271,05
En Düşük
269,80
BIST En Aktif Hisseler
|ASUZU
|12,85
|123.257.445
|% 19,09
|
|UNYEC
|3,85
|32.776.443
|% 14,24
|
|EGCYH
|0,11
|12.226
|% 10,00
|
|FRIGO
|12,27
|294.528
|% 9,95
|
|AFYON
|5,23
|121.260.252
|% 9,64
|
|IHEVA
|2,10
|292.526
|% -8,30
|
|VAKFN
|2,55
|22.562.064
|% -5,90
|
|INTEM
|8,35
|22.725.615
|% -5,65
|
|DIRIT
|1,10
|7.844.408
|% -5,17
|
|PRZMA
|3,61
|72.613
|% -5,00
|
|THYAO
|13,65
|1.148.355.015
|% -0,66
|
|SISE
|4,90
|256.465.896
|% 1,03
|
|GARAN
|10,04
|190.632.818
|% 0,30
|
|ASELS
|18,74
|181.101.190
|% -0,53
|
|PETKM
|3,63
|165.451.739
|% -0,82
|
|EKGYO
|1,47
|129.768.769
|% -0,68
|
|THYAO
|13,65
|1.148.355.015
|% -0,66
|
|KRDMD
|2,35
|157.981.053
|% 0,93
|
|KARSN
|1,41
|77.478.856
|% 2,17
|
|SISE
|4,90
|256.465.896
|% 1,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4038
|7,4409
|% 0,20
|
|Frank
|5,7521
|5,7867
|% -0,05
|
|Riyal
|1,5323
|1,5400
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.458
|1.458
|-4,63
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,64
|
|Cumhuriyet
|1.793
|1.820
|7,00
|
|Tam
|1.784
|1.828
|5,49
|
|Yarım
|862
|884
|2,66
|
|Çeyrek
|432
|442
|1,33
|
|Gümüş.Ons
|17,02
|17,05
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,16
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,41
|63,41
|0,20
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