BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
28.11.2019 17:26
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
Sözleşme No
0A034C82000C6D7F 0A034C82000C6DE1 0A034C82000C6D32
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
28/11/2019
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 28 Kasım 2019 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A034C82000C6D7F 0A034C82000C6DE1 0A034C82000C6D32 numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 20'nci maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800839
BIST
18:00107.061
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 1.217,01
|Açılış
|: 106.085
|
|Önceki Kapanış
|: 105.844
|
107.213
En Düşük
106.016
18:005,7677
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0105
|Açılış
|: 5,7620
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7670
|
5,7839
En Düşük
5,7608
18:006,3525
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0042
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3420
|
6,3721
En Düşük
6,3454
18:00269,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,47
|Açılış
|: 269,79
|
|Önceki Kapanış
|: 270,31
|
271,04
En Düşük
269,76
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|33,00
|240.342
|% 17,44
|
|UTPYA
|4,75
|58.990.874
|% 16,14
|
|SMART
|5,45
|187.261.262
|% 15,96
|
|ALCAR
|48,92
|22.289.865
|% 15,11
|
|QNBFB
|28,10
|40.268.312
|% 14,98
|
|VAKFN
|2,04
|32.051.902
|% -19,69
|
|UZERB
|1,46
|4.469
|% -9,32
|
|EGCYH
|0,10
|19.488
|% -9,09
|
|EMNIS
|1,39
|37.171
|% -7,33
|
|OLMIP
|7,15
|638.400
|% -7,02
|
|THYAO
|13,80
|1.388.929.579
|% 1,69
|
|ASELS
|18,80
|423.822.321
|% 0,86
|
|PETKM
|3,63
|397.829.155
|% 0,83
|
|KRDMD
|2,38
|268.834.286
|% 2,15
|
|SISE
|4,99
|225.048.428
|% 2,46
|
|KRDMD
|2,38
|268.834.286
|% 2,15
|
|PETKM
|3,63
|397.829.155
|% 0,83
|
|THYAO
|13,80
|1.388.929.579
|% 1,69
|
|EKGYO
|1,48
|93.163.592
|% 0,68
|
|TRKCM
|3,25
|174.326.359
|% 2,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4195
|7,4567
|% -0,20
|
|Frank
|5,7491
|5,7838
|% -0,16
|
|Riyal
|1,5334
|1,5410
|% -0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.455
|1.455
|0,24
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|1.790
|1.817
|-2,00
|
|Tam
|1.782
|1.827
|-1,59
|
|Yarım
|861
|884
|-0,77
|
|Çeyrek
|432
|442
|-0,38
|
|Gümüş.Ons
|16,91
|16,95
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,15
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,92
|62,92
|-0,09
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