BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaBorçlanma Araçları Piyasasıİlgili PazarRepo Ters Repo PazarıSözleşme No0A034C82000C6D7F 0A034C82000C6DE1 0A034C82000C6D32İşlemin Gerçekleşme Tarihi28/11/2019AçıklamalarBorçlanma Araçları Piyasası'nda 28 Kasım 2019 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A034C82000C6D7F 0A034C82000C6DE1 0A034C82000C6D32 numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 20'nci maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800839BIST