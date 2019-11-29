BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
29.11.2019 15:23
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
Sözleşme No
0A0370820008D933 0A0370820008D935
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
29/11/2019
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 29 Kasım 2019 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A0370820008D933 ve 0A0370820008D935 numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 20'nci maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800979
BIST
16:34106.635
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -491,58
|Açılış
|: 107.300
|
|Önceki Kapanış
|: 107.126
|
107.670
En Düşük
106.564
16:345,7528
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0077
|Açılış
|: 5,7510
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7620
|
5,7671
En Düşük
5,7399
16:346,3241
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0229
|Açılış
|: 6,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3528
En Düşük
6,3201
16:34269,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,94
|Açılış
|: 269,14
|
|Önceki Kapanış
|: 270,08
|
270,51
En Düşük
268,79
BIST En Aktif Hisseler
|FLAP
|4,07
|159.087.787
|% 17,29
|
|BJKAS
|2,91
|251.838.257
|% 15,48
|
|QNBFL
|62,30
|5.054.860
|% 12,25
|
|BSOKE
|1,31
|104.638.665
|% 11,02
|
|AVTUR
|1,73
|11.934.626
|% 10,19
|
|HUBVC
|14,00
|2.710.761
|% -7,22
|
|UTPYA
|4,53
|20.310.281
|% -4,63
|
|NETAS
|12,63
|50.403.564
|% -3,81
|
|TURGG
|38,32
|1.662.187
|% -3,72
|
|DERAS
|2,86
|17.371.446
|% -3,70
|
|THYAO
|13,65
|1.028.839.136
|% -1,23
|
|GARAN
|10,07
|319.447.127
|% -0,20
|
|EREGL
|7,99
|273.315.065
|% 1,52
|
|BJKAS
|2,91
|251.838.257
|% 15,48
|
|KRDMD
|2,37
|211.658.221
|% -0,42
|
|GSRAY
|1,91
|194.949.936
|% 4,37
|
|BJKAS
|2,91
|251.838.257
|% 15,48
|
|KRDMD
|2,37
|211.658.221
|% -0,42
|
|BSOKE
|1,31
|104.638.665
|% 11,02
|
|THYAO
|13,65
|1.028.839.136
|% -1,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3962
|7,4333
|% -0,25
|
|Frank
|5,7269
|5,7614
|% -0,26
|
|Riyal
|1,5302
|1,5379
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.455
|1.455
|-3,53
|
|Altın Gr.
|269
|269
|-0,69
|
|Cumhuriyet
|1.787
|1.814
|-3,00
|
|Tam
|1.780
|1.825
|-2,39
|
|Yarım
|860
|883
|-1,15
|
|Çeyrek
|432
|441
|-0,58
|
|Gümüş.Ons
|16,89
|16,92
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|-0,00
|
|B. Petrol
|62,91
|62,91
|-0,37
|
Seans Raporu
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16:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -508, 58 kaybederek (% -0.39 ) 131, 258
-
16:47
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi GSRAY, BJKAS, KRDMD
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16:47XU100
Endeks 106, 826 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 28 altında . İşlem hacmi 6, 005.00 milyon TL de
-
16:47ARENA
Yüzde -3.70 oranında düşüşle 6.50 lira fiyatla işlem gören hissede 324, 306 adet işlem
-
16:46DERAS
Yüzde -3.70 oranında düşüşle 2.86 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 957, 060 adet işlem