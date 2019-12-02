BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
02.12.2019 11:49
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A03DC4200044AE4
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
02/12/2019
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 2 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A03DC4200044AE4 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 20'nci maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801158
BIST
12:36107.703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 799,32
|Açılış
|: 107.350
|
|Önceki Kapanış
|: 106.904
|
107.885
En Düşük
107.318
12:365,7579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0089
|Açılış
|: 5,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7480
|
5,7582
En Düşük
5,7320
12:366,3431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0071
|Açılış
|: 6,3320
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,3497
En Düşük
6,3225
12:36269,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -1,68
|Açılış
|: 269,44
|
|Önceki Kapanış
|: 271,11
|
271,21
En Düşük
268,52
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|4,86
|2.425.621
|% 13,55
|
|GSRAY
|2,13
|184.940.049
|% 13,30
|
|DOGUB
|2,05
|23.088.051
|% 10,81
|
|RHEAG
|1,05
|14.411.965
|% 10,53
|
|BALAT
|0,44
|137.837
|% 10,00
|
|HUBVC
|12,39
|553.957
|% -10,28
|
|IHLAS
|0,75
|87.296.595
|% -3,85
|
|IHYAY
|0,85
|23.014.042
|% -3,41
|
|IDEAS
|3,17
|278.446
|% -3,35
|
|TKURU
|7,75
|6.397
|% -3,13
|
|THYAO
|13,84
|571.463.217
|% 1,32
|
|GSRAY
|2,13
|184.940.049
|% 13,30
|
|BJKAS
|3,19
|173.316.777
|% 9,62
|
|KRDMD
|2,44
|153.209.650
|% 2,09
|
|PETKM
|3,64
|115.289.751
|% 1,39
|
|IHLAS
|0,75
|87.296.595
|% -3,85
|
|GSRAY
|2,13
|184.940.049
|% 13,30
|
|KRDMD
|2,44
|153.209.650
|% 2,09
|
|BJKAS
|3,19
|173.316.777
|% 9,62
|
|IHLGM
|0,86
|45.550.076
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4047
|7,4418
|% -0,12
|
|Frank
|5,7324
|5,7670
|% 0,12
|
|Riyal
|1,5303
|1,5380
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.455
|1.456
|-10,85
|
|Altın Gr.
|269
|269
|-1,86
|
|Cumhuriyet
|1.786
|1.813
|-7,00
|
|Tam
|1.778
|1.823
|-9,69
|
|Yarım
|860
|882
|-4,69
|
|Çeyrek
|431
|441
|-2,34
|
|Gümüş.Ons
|16,84
|16,87
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|-0,03
|
|B. Petrol
|61,68
|61,68
|1,19
|