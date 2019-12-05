BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
05.12.2019 14:25
ralık 2019 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A0448820008A4CF numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 20'nci maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801986
BIST
17:59108.844
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 1.142,19
|Açılış
|: 108.260
|
|Önceki Kapanış
|: 107.701
|
109.032
En Düşük
108.151
17:595,7551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0054
|Açılış
|: 5,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7410
|
5,7694
En Düşük
5,7390
17:596,3921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0197
|Açılış
|: 6,3710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3680
|
6,4052
En Düşük
6,3684
17:59273,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,41
|Açılış
|: 273,09
|
|Önceki Kapanış
|: 272,68
|
273,78
En Düşük
272,24
BIST En Aktif Hisseler
|KFEIN
|13,68
|245.639.048
|% 20,00
|
|MAALT
|47,22
|20.398.828
|% 19,97
|
|SMART
|11,96
|117.841.871
|% 19,96
|
|FONET
|8,00
|86.585.855
|% 19,94
|
|DERAS
|4,77
|40.559.577
|% 19,85
|
|RALYH
|7,00
|18.395
|% -11,39
|
|NIBAS
|5,45
|444.810
|% -9,47
|
|EKIZ
|0,64
|113.774
|% -8,57
|
|AYCES
|7,50
|2.172.895
|% -7,98
|
|MEMSA
|0,26
|433.938
|% -7,14
|
|ASELS
|19,70
|1.028.802.930
|% 4,01
|
|THYAO
|13,79
|983.391.394
|% 0,22
|
|GARAN
|10,34
|359.300.281
|% 1,37
|
|AKBNK
|7,77
|339.670.051
|% 0,78
|
|PETKM
|3,63
|336.227.353
|% 0,83
|
|EKGYO
|1,49
|286.663.885
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,32
|209.284.245
|% 8,20
|
|PETKM
|3,63
|336.227.353
|% 0,83
|
|IEYHO
|0,46
|37.672.597
|% 12,20
|
|KRDMD
|2,41
|205.195.923
|% -0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5429
|7,5807
|% 0,40
|
|Frank
|5,7938
|5,8287
|% 0,04
|
|Riyal
|1,5296
|1,5373
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.476
|1.476
|1,01
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,33
|
|Cumhuriyet
|1.806
|1.833
|-1,00
|
|Tam
|1.798
|1.843
|-3,40
|
|Yarım
|869
|891
|-1,64
|
|Çeyrek
|436
|446
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|16,88
|16,90
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|0,01
|
|B. Petrol
|63,88
|63,88
|0,88
|