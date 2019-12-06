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BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali

06.12.2019 15:01
GÜNCEL HABERLER



BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )

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Türkçe
İşlem İptali

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği

İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
Sözleşme No
0A046C820009B0A1 0A046C820009B0A0
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
06/12/2019
Açıklamalar

Borçlanma Araçları Piyasası'nda 06 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A046C820009B0A1 ve 0A046C820009B0A0 numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 20'nci maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802279


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