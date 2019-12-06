BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
06.12.2019 15:01
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
Sözleşme No
0A046C820009B0A1 0A046C820009B0A0
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
06/12/2019
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 06 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A046C820009B0A1 ve 0A046C820009B0A0 numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 20'nci maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802279
BIST
17:07108.966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 307,35
|Açılış
|: 109.009
|
|Önceki Kapanış
|: 108.659
|
109.315
En Düşük
108.352
17:075,7666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0161
|Açılış
|: 5,7620
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7450
|
5,7713
En Düşük
5,7410
17:076,3865
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0043
|Açılış
|: 6,3760
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3710
|
6,4081
En Düşük
6,3758
17:07271,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,95
|Açılış
|: 271,95
|
|Önceki Kapanış
|: 272,90
|
273,91
En Düşük
271,42
BIST En Aktif Hisseler
|ISGSY
|3,83
|100.317.965
|% 16,77
|
|DENCM
|7,99
|22.400.182
|% 15,97
|
|GLRYH
|2,20
|24.498.475
|% 14,58
|
|FMIZP
|33,68
|27.296.137
|% 14,09
|
|BOSSA
|9,28
|35.657.680
|% 11,54
|
|FONET
|6,40
|64.697.803
|% -20,00
|
|SMART
|9,57
|11.988.980
|% -19,98
|
|KFEIN
|11,35
|107.943.185
|% -17,03
|
|DERAS
|4,15
|90.101.638
|% -13,00
|
|LOGO
|54,85
|16.239.521
|% -7,82
|
|THYAO
|13,70
|720.137.138
|% -0,51
|
|ASELS
|19,50
|595.313.883
|% -0,91
|
|ISFIN
|3,01
|399.456.664
|% 4,88
|
|TTKOM
|7,30
|374.243.913
|% 2,53
|
|GARAN
|10,42
|361.692.768
|% 0,97
|
|EKGYO
|1,48
|203.548.177
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,01
|399.456.664
|% 4,88
|
|CEMAS
|1,39
|140.767.351
|% 5,30
|
|KRDMD
|2,42
|192.989.958
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,46
|34.213.932
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5439
|7,5818
|% 0,00
|
|Frank
|5,7955
|5,8304
|% -0,09
|
|Riyal
|1,5319
|1,5396
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.462
|1.463
|-13,41
|
|Altın Gr.
|272
|272
|-0,94
|
|Cumhuriyet
|1.804
|1.831
|-2,00
|
|Tam
|1.795
|1.840
|-2,31
|
|Yarım
|868
|890
|-1,12
|
|Çeyrek
|435
|445
|-0,55
|
|Gümüş.Ons
|16,75
|16,77
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,17
|63,17
|-0,22
|
Seans Raporu
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