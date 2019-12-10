BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
10.12.2019 17:06
Aralık 2019 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A04FC82000CA130 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 20'nci maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802840
BIST
17:54108.101
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -684,64
|Açılış
|: 108.912
|
|Önceki Kapanış
|: 108.786
|
109.378
En Düşük
107.618
17:545,7975
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0119
|Açılış
|: 5,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8190
En Düşük
5,7927
17:546,4233
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0067
|Açılış
|: 6,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4220
|
6,4418
En Düşük
6,4208
17:54273,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,47
|Açılış
|: 273,35
|
|Önceki Kapanış
|: 272,88
|
274,13
En Düşük
272,75
BIST En Aktif Hisseler
|RYGYO
|4,20
|36.062.093
|% 20,00
|
|HATEK
|6,98
|23.881.004
|% 19,93
|
|RYSAS
|3,19
|36.717.073
|% 19,92
|
|PAPIL
|7,59
|161.307.342
|% 19,91
|
|AGYO
|2,00
|18.361.058
|% 17,65
|
|HURGZ
|1,28
|1.330.221
|% -19,50
|
|FORMT
|5,17
|11.638
|% -14,97
|
|DIRIT
|1,04
|63.992
|% -9,57
|
|ASLAN
|41,10
|54.216.544
|% -9,19
|
|EGCEY
|0,33
|101.195
|% -8,33
|
|THYAO
|13,69
|1.217.912.017
|% -0,80
|
|AFYON
|6,56
|484.893.701
|% -4,93
|
|TTKOM
|7,22
|432.646.111
|% 0,98
|
|ASELS
|19,35
|369.023.840
|% -1,02
|
|PGSUS
|78,05
|287.763.005
|% 4,14
|
|EKGYO
|1,50
|255.192.756
|% -0,66
|
|AKENR
|1,08
|130.816.919
|% 12,50
|
|METRO
|1,30
|118.167.766
|% -7,14
|
|THYAO
|13,69
|1.217.912.017
|% -0,80
|
|ODAS
|2,07
|174.028.949
|% 0,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6160
|7,6542
|% 0,01
|
|Frank
|5,8568
|5,8921
|% -0,01
|
|Riyal
|1,5418
|1,5496
|% -0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.465
|1.465
|3,75
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,47
|
|Cumhuriyet
|1.817
|1.844
|5,00
|
|Tam
|1.807
|1.853
|5,13
|
|Yarım
|874
|896
|2,48
|
|Çeyrek
|438
|448
|1,24
|
|Gümüş.Ons
|16,63
|16,65
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,10
|3,11
|0,00
|
|B. Petrol
|64,25
|64,25
|0,00
|