BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
13.12.2019 14:11
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
Sözleşme No
0A0568820008E058
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
13/12/2019
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 13 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A0568820008E058 numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 20'nci maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803383
BIST
16:49110.914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 799,19
|Açılış
|: 111.011
|
|Önceki Kapanış
|: 110.115
|
111.910
En Düşük
110.579
16:495,8095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0203
|Açılış
|: 5,8020
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7770
|
5,8095
En Düşük
5,7699
16:496,4911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0415
|Açılış
|: 6,4740
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4310
|
6,4911
En Düşük
6,4332
16:49274,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,75
|Açılış
|: 274,36
|
|Önceki Kapanış
|: 273,61
|
275,20
En Düşük
271,83
BIST En Aktif Hisseler
|TIRE
|3,41
|267.379.607
|% 15,20
|
|ATAGY
|4,61
|8.911.090
|% 14,96
|
|HATEK
|7,31
|17.784.537
|% 12,98
|
|BURVA
|5,40
|7.034.590
|% 10,66
|
|QNBFL
|60,50
|2.714.199
|% 10,00
|
|GLRYH
|1,98
|23.186.699
|% -14,66
|
|USAK
|1,79
|63.387.420
|% -14,35
|
|ETYAT
|1,31
|27.925.392
|% -12,67
|
|PEKGY
|3,24
|71.169.519
|% -10,74
|
|ISKUR
|152.000,00
|152.000
|% -10,59
|
|THYAO
|13,94
|1.351.347.668
|% -0,85
|
|GARAN
|10,98
|649.174.905
|% 3,78
|
|KRDMD
|2,54
|565.135.848
|% 3,67
|
|ASELS
|19,64
|515.676.534
|% 0,56
|
|AKBNK
|8,00
|326.117.164
|% 1,65
|
|KRDMD
|2,54
|565.135.848
|% 3,67
|
|EKGYO
|1,51
|214.491.354
|% 0,00
|
|THYAO
|13,94
|1.351.347.668
|% -0,85
|
|ISFIN
|3,23
|308.753.086
|% 3,53
|
|PETKM
|3,62
|325.293.683
|% -0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7286
|7,7673
|% 1,57
|
|Frank
|5,8819
|5,9174
|% 0,45
|
|Riyal
|1,5434
|1,5512
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.470
|1.470
|-0,10
|
|Altın Gr.
|274
|275
|0,92
|
|Cumhuriyet
|1.815
|1.842
|-3,00
|
|Tam
|1.810
|1.856
|-7,17
|
|Yarım
|875
|898
|-3,46
|
|Çeyrek
|439
|449
|-1,73
|
|Gümüş.Ons
|16,91
|16,95
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,17
|0,01
|
|B. Petrol
|64,91
|64,91
|0,71
|