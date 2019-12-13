BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
13.12.2019 16:41
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A0568820005A836
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
13/12/2019
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 13 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A0568820005A836 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 20'nci maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803409
BIST
16:51110.935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 820,40
|Açılış
|: 111.011
|
|Önceki Kapanış
|: 110.115
|
111.910
En Düşük
110.579
16:515,8127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0235
|Açılış
|: 5,8020
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7770
|
5,8127
En Düşük
5,7699
16:516,4930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0434
|Açılış
|: 6,4740
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4310
|
6,4930
En Düşük
6,4332
16:51274,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,67
|Açılış
|: 274,29
|
|Önceki Kapanış
|: 273,61
|
275,20
En Düşük
271,83
BIST En Aktif Hisseler
|ATAGY
|4,61
|8.953.111
|% 14,96
|
|TIRE
|3,40
|269.718.544
|% 14,86
|
|HATEK
|7,35
|17.931.591
|% 13,60
|
|BURVA
|5,45
|7.055.040
|% 11,68
|
|QNBFL
|61,35
|2.751.843
|% 11,55
|
|GLRYH
|1,98
|23.194.524
|% -14,66
|
|USAK
|1,80
|63.518.488
|% -13,88
|
|ETYAT
|1,31
|27.988.792
|% -12,67
|
|PEKGY
|3,21
|73.265.580
|% -11,57
|
|ISKUR
|152.000,00
|152.000
|% -10,59
|
|THYAO
|13,95
|1.372.302.014
|% -0,78
|
|GARAN
|11,00
|659.905.920
|% 3,97
|
|KRDMD
|2,54
|565.487.145
|% 3,67
|
|ASELS
|19,66
|518.125.621
|% 0,67
|
|AKBNK
|8,02
|327.800.977
|% 1,91
|
|KRDMD
|2,54
|565.487.145
|% 3,67
|
|EKGYO
|1,52
|214.826.002
|% 0,66
|
|THYAO
|13,95
|1.372.302.014
|% -0,78
|
|ISFIN
|3,24
|308.975.494
|% 3,85
|
|PETKM
|3,62
|327.590.279
|% -0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7280
|7,7668
|% 1,56
|
|Frank
|5,8809
|5,9163
|% 0,43
|
|Riyal
|1,5431
|1,5508
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.470
|1.470
|-0,10
|
|Altın Gr.
|274
|275
|0,92
|
|Cumhuriyet
|1.815
|1.842
|-3,00
|
|Tam
|1.810
|1.856
|-7,17
|
|Yarım
|875
|898
|-3,46
|
|Çeyrek
|439
|449
|-1,73
|
|Gümüş.Ons
|16,91
|16,95
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,17
|0,01
|
|B. Petrol
|64,91
|64,91
|0,71
|