BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
18.12.2019 11:36
Aralık 2019 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A061D4200021AFC numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 20'nci maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804089
BIST
12:18110.697
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -376,96
|Açılış
|: 110.563
|
|Önceki Kapanış
|: 111.074
|
110.848
En Düşük
110.106
12:185,8984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0108
|Açılış
|: 5,9020
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8800
|
5,9207
En Düşük
5,8830
12:186,5736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0093
|Açılış
|: 6,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5510
|
6,5924
En Düşük
6,5510
12:18280,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,21
|Açılış
|: 280,61
|
|Önceki Kapanış
|: 279,38
|
281,36
En Düşük
279,17
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|69,00
|2.761.251
|% 14,71
|
|IEYHO
|0,62
|164.375.275
|% 12,73
|
|BURVA
|7,93
|7.100.450
|% 11,22
|
|HALKS
|2,00
|231.118
|% 9,89
|
|UZERB
|3,40
|16.323
|% 9,68
|
|MARTI
|0,84
|12.763.037
|% -15,15
|
|MRGYO
|0,91
|8.548.982
|% -13,33
|
|NIBAS
|5,50
|1.843
|% -10,28
|
|BALAT
|0,54
|31.922
|% -10,00
|
|KSTUR
|27,26
|5.670
|% -9,13
|
|THYAO
|13,76
|445.164.574
|% -1,08
|
|GARAN
|10,74
|176.640.699
|% -1,29
|
|IEYHO
|0,62
|164.375.275
|% 12,73
|
|TUPRS
|123,50
|162.560.585
|% -0,56
|
|GUSGR
|2,49
|162.044.159
|% -3,49
|
|IEYHO
|0,62
|164.375.275
|% 12,73
|
|GUSGR
|2,49
|162.044.159
|% -3,49
|
|EKGYO
|1,48
|87.215.224
|% -1,99
|
|KRDMD
|2,46
|122.333.658
|% -1,60
|
|ODAS
|2,21
|97.600.576
|% 4,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7066
|7,7453
|% 0,05
|
|Frank
|5,9895
|6,0256
|% 0,19
|
|Riyal
|1,5688
|1,5767
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.478
|1.479
|2,45
|
|Altın Gr.
|280
|280
|0,95
|
|Cumhuriyet
|1.857
|1.885
|8,00
|
|Tam
|1.849
|1.895
|8,02
|
|Yarım
|894
|917
|3,88
|
|Çeyrek
|448
|458
|1,94
|
|Gümüş.Ons
|17,01
|17,06
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,23
|3,24
|0,02
|
|B. Petrol
|65,69
|65,69
|-0,41
|