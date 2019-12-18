BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
18.12.2019 15:11
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A061D4200091C64 0A061D4200091D2A
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
18/12/2019
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 18 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A061D4200091C64 ve 0A061D4200091D2A numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 20'nci maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804145
BIST
15:27110.558
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -515,53
|Açılış
|: 110.563
|
|Önceki Kapanış
|: 111.074
|
110.848
En Düşük
110.106
15:275,9112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0236
|Açılış
|: 5,9110
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8800
|
5,9207
En Düşük
5,8830
15:276,5775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0132
|Açılış
|: 6,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5510
|
6,5924
En Düşük
6,5510
15:27280,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,27
|Açılış
|: 280,64
|
|Önceki Kapanış
|: 279,38
|
281,36
En Düşük
279,17
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|69,15
|4.329.474
|% 14,96
|
|MTRYO
|5,95
|9.220.646
|% 13,12
|
|IEYHO
|0,62
|236.344.536
|% 12,73
|
|FMIZP
|38,60
|29.261.645
|% 12,21
|
|BURVA
|7,91
|8.942.868
|% 10,94
|
|NIBAS
|5,48
|85.637
|% -10,60
|
|MRGYO
|0,94
|13.451.861
|% -10,48
|
|MARTI
|0,89
|20.628.039
|% -10,10
|
|KSTUR
|27,00
|8.748
|% -10,00
|
|COSMO
|1,98
|6.292
|% -10,00
|
|THYAO
|13,75
|643.719.409
|% -1,15
|
|KRDMD
|2,49
|278.593.739
|% -0,40
|
|TUPRS
|122,60
|248.206.300
|% -1,29
|
|IEYHO
|0,62
|236.344.536
|% 12,73
|
|GUSGR
|2,54
|232.826.174
|% -1,55
|
|IEYHO
|0,62
|236.344.536
|% 12,73
|
|KRDMD
|2,49
|278.593.739
|% -0,40
|
|EKGYO
|1,47
|156.055.478
|% -2,65
|
|ODAS
|2,26
|226.574.595
|% 7,11
|
|GUSGR
|2,54
|232.826.174
|% -1,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7115
|7,7501
|% 0,11
|
|Frank
|5,9998
|6,0359
|% 0,36
|
|Riyal
|1,5712
|1,5790
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.476
|1.476
|-0,01
|
|Altın Gr.
|281
|281
|1,32
|
|Cumhuriyet
|1.860
|1.888
|11,00
|
|Tam
|1.851
|1.897
|10,27
|
|Yarım
|895
|918
|4,96
|
|Çeyrek
|449
|459
|2,48
|
|Gümüş.Ons
|16,98
|17,02
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,22
|3,23
|0,01
|
|B. Petrol
|65,97
|65,97
|-0,13
|