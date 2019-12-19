BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
19.12.2019 13:47
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A06414200053DEB 0A06414200043E98
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
19/12/2019
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 19 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A06414200053DEB ve 0A06414200043E98 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 20'nci maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804303
BIST
17:11110.856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 280,96
|Açılış
|: 110.853
|
|Önceki Kapanış
|: 110.575
|
111.274
En Düşük
110.486
17:115,9412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0149
|Açılış
|: 5,9390
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9140
|
5,9424
En Düşük
5,9006
17:116,6116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0204
|Açılış
|: 6,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5680
|
6,6207
En Düşük
6,5795
17:11281,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,66
|Açılış
|: 281,92
|
|Önceki Kapanış
|: 281,25
|
282,12
En Düşük
280,12
BIST En Aktif Hisseler
|KRSTL
|1,81
|508.736.746
|% 16,77
|
|OYLUM
|5,29
|12.496.819
|% 15,00
|
|GLBMD
|2,01
|17.678.069
|% 14,86
|
|EUKYO
|2,09
|7.022.813
|% 11,76
|
|HALKS
|2,20
|434.991
|% 10,00
|
|KERVN
|0,53
|480.100
|% -8,62
|
|HURGZ
|1,05
|5.844.872
|% -7,89
|
|MAALT
|56,10
|1.703.783
|% -6,50
|
|IEYHO
|0,58
|76.391.783
|% -6,45
|
|GUSGR
|2,37
|116.076.929
|% -5,95
|
|THYAO
|13,77
|638.486.140
|% 0,22
|
|KRSTL
|1,81
|508.736.746
|% 16,77
|
|VESTL
|13,28
|295.114.700
|% 2,63
|
|ASELS
|19,26
|227.886.418
|% 0,21
|
|SISE
|5,16
|222.045.859
|% 0,98
|
|KRSTL
|1,81
|508.736.746
|% 16,77
|
|IEYHO
|0,58
|76.391.783
|% -6,45
|
|EKGYO
|1,44
|140.480.376
|% -1,37
|
|KRDMD
|2,55
|219.160.151
|% 2,41
|
|ODAS
|2,21
|127.913.726
|% -2,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7310
|7,7698
|% -0,01
|
|Frank
|6,0382
|6,0746
|% 0,25
|
|Riyal
|1,5786
|1,5865
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.476
|1.476
|0,45
|
|Altın Gr.
|282
|282
|0,67
|
|Cumhuriyet
|1.868
|1.897
|13,00
|
|Tam
|1.860
|1.906
|11,31
|
|Yarım
|899
|922
|5,47
|
|Çeyrek
|451
|461
|2,74
|
|Gümüş.Ons
|16,98
|17,00
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,25
|0,00
|
|B. Petrol
|66,28
|66,28
|0,11
|
Seans Raporu
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17:21EUKYO
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