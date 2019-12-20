BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
20.12.2019 11:30
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A06648200022874
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
20/12/2019
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 20 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A06648200022874 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 20'nci maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804500
BIST
15:02110.988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 388,88
|Açılış
|: 111.041
|
|Önceki Kapanış
|: 110.599
|
111.636
En Düşük
110.966
15:025,9261
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0174
|Açılış
|: 5,9170
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9380
|
5,9451
En Düşük
5,9064
15:026,5782
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0359
|Açılış
|: 6,5580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5960
|
6,6169
En Düşük
6,5631
15:02281,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -1,44
|Açılış
|: 281,28
|
|Önceki Kapanış
|: 282,72
|
282,79
En Düşük
280,72
BIST En Aktif Hisseler
|ESCOM
|1,38
|4.479.730
|% 12,20
|
|MRGYO
|1,03
|6.496.650
|% 11,96
|
|IPEKE
|7,82
|405.574.709
|% 11,71
|
|GOODY
|3,97
|141.599.218
|% 10,28
|
|BALAT
|0,66
|79.167
|% 10,00
|
|GLBMD
|1,62
|16.302.977
|% -14,29
|
|BURVA
|6,96
|3.706.299
|% -11,90
|
|FLAP
|4,49
|39.127.122
|% -11,44
|
|HALKS
|1,98
|306.514
|% -10,00
|
|EMNIS
|1,46
|66.816
|% -8,18
|
|THYAO
|13,70
|649.844.859
|% -0,44
|
|KOZAA
|9,83
|449.868.142
|% 4,13
|
|IPEKE
|7,82
|405.574.709
|% 11,71
|
|TUPRS
|124,50
|267.912.171
|% 1,47
|
|SISE
|5,24
|259.571.425
|% 1,35
|
|IHLGM
|0,94
|151.078.265
|% 6,82
|
|KRSTL
|1,78
|209.008.594
|% 1,71
|
|EKGYO
|1,44
|130.295.332
|% 0,70
|
|KARSN
|1,57
|123.361.246
|% 3,29
|
|ALBRK
|1,37
|106.803.059
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6833
|7,7218
|% -0,36
|
|Frank
|6,0116
|6,0479
|% -0,69
|
|Riyal
|1,5734
|1,5813
|% -0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.478
|1.479
|-0,80
|
|Altın Gr.
|281
|281
|-1,48
|
|Cumhuriyet
|1.864
|1.892
|-5,00
|
|Tam
|1.855
|1.901
|-4,72
|
|Yarım
|897
|920
|-2,28
|
|Çeyrek
|450
|460
|-1,15
|
|Gümüş.Ons
|17,07
|17,09
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,25
|-0,02
|
|B. Petrol
|66,30
|66,30
|-0,24
|