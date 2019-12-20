BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
20.12.2019 16:07
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
Sözleşme No
28 adet işlem
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
20/12/2019
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 20 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşmiş olan numaraları ekte belirtilen 28 adet Repo Ters Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 20'nci maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804578
BIST
17:34111.238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 638,09
|Açılış
|: 111.041
|
|Önceki Kapanış
|: 110.599
|
111.636
En Düşük
110.859
17:345,9382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0053
|Açılış
|: 5,9340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9380
|
5,9451
En Düşük
5,9064
17:346,5860
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0281
|Açılış
|: 6,5730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5960
|
6,6169
En Düşük
6,5631
17:34282,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,21
|Açılış
|: 282,51
|
|Önceki Kapanış
|: 282,72
|
282,79
En Düşük
280,72
BIST En Aktif Hisseler
|IPEKE
|8,33
|712.535.373
|% 19,00
|
|MTRYO
|7,01
|10.747.691
|% 14,92
|
|AYCES
|9,48
|4.628.692
|% 14,91
|
|ESCOM
|1,39
|6.421.063
|% 13,01
|
|GOODY
|3,98
|165.952.258
|% 10,56
|
|GLBMD
|1,61
|18.595.088
|% -14,81
|
|EUKYO
|1,76
|7.862.985
|% -14,56
|
|FLAP
|4,41
|64.599.467
|% -13,02
|
|EUYO
|1,19
|10.645.069
|% -12,50
|
|ETYAT
|1,28
|18.585.229
|% -11,72
|
|KOZAA
|10,26
|1.157.803.468
|% 8,69
|
|THYAO
|13,73
|912.640.796
|% -0,22
|
|IPEKE
|8,33
|712.535.373
|% 19,00
|
|SISE
|5,25
|400.521.491
|% 1,55
|
|KOZAL
|77,00
|376.710.730
|% 3,08
|
|IHLGM
|0,97
|184.958.822
|% 10,23
|
|KRSTL
|1,71
|272.841.959
|% -2,29
|
|EKGYO
|1,44
|176.004.406
|% 0,70
|
|KOZAA
|10,26
|1.157.803.468
|% 8,69
|
|KRDMD
|2,55
|256.094.079
|% -0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7208
|7,7596
|% 0,12
|
|Frank
|6,0275
|6,0638
|% -0,43
|
|Riyal
|1,5782
|1,5861
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.480
|1.480
|0,28
|
|Altın Gr.
|282
|283
|-0,21
|
|Cumhuriyet
|1.873
|1.901
|4,00
|
|Tam
|1.863
|1.910
|3,56
|
|Yarım
|901
|924
|1,72
|
|Çeyrek
|452
|462
|0,86
|
|Gümüş.Ons
|17,20
|17,22
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,29
|0,03
|
|B. Petrol
|66,27
|66,27
|-0,27
|
Seans Raporu
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