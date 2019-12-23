BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
23.12.2019 14:50
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
Sözleşme No
0A06D0420008E859 0A06D0420008E85A 0A06D0420008E8C3
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
23/12/2019
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 23 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A06D0420008E859 0A06D0420008E85A 0A06D0420008E8C3 numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 20'nci maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804783
BIST
18:05112.175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 998,44
|Açılış
|: 111.479
|
|Önceki Kapanış
|: 111.177
|
112.178
En Düşük
111.266
18:055,9497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0094
|Açılış
|: 5,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9400
|
5,9510
En Düşük
5,9186
18:056,6032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0211
|Açılış
|: 6,5820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5760
|
6,6066
En Düşük
6,5706
18:05283,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 1,62
|Açılış
|: 283,86
|
|Önceki Kapanış
|: 282,24
|
284,02
En Düşük
282,11
BIST En Aktif Hisseler
|IHLGM
|1,13
|369.132.765
|% 16,49
|
|QNBFL
|84,40
|5.687.992
|% 14,99
|
|SEKUR
|5,34
|16.486.460
|% 12,90
|
|ALBRK
|1,52
|448.150.772
|% 12,59
|
|QNBFB
|29,12
|55.284.545
|% 12,00
|
|INFO
|4,00
|3.433
|% -11,11
|
|UZERB
|2,72
|134.110
|% -9,93
|
|KRSTL
|1,57
|95.252.154
|% -6,55
|
|EUKYO
|1,65
|2.271.733
|% -6,25
|
|IPEKE
|7,86
|1.224.800.242
|% -6,09
|
|IPEKE
|7,86
|1.224.800.242
|% -6,09
|
|KOZAA
|9,98
|1.168.885.291
|% -1,48
|
|THYAO
|13,78
|567.510.249
|% 0,15
|
|KARSN
|1,64
|455.865.048
|% 2,50
|
|ALBRK
|1,52
|448.150.772
|% 12,59
|
|IHLGM
|1,13
|369.132.765
|% 16,49
|
|ALBRK
|1,52
|448.150.772
|% 12,59
|
|KARSN
|1,64
|455.865.048
|% 2,50
|
|EKGYO
|1,43
|208.241.746
|% 0,00
|
|IPEKE
|7,86
|1.224.800.242
|% -6,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6765
|7,7150
|% -0,33
|
|Frank
|6,0391
|6,0755
|% 0,21
|
|Riyal
|1,5807
|1,5887
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.484
|1.484
|6,51
|
|Altın Gr.
|284
|284
|1,53
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|5,00
|
|Tam
|1.870
|1.917
|6,86
|
|Yarım
|904
|927
|3,32
|
|Çeyrek
|453
|464
|1,66
|
|Gümüş.Ons
|17,38
|17,43
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|0,04
|
|B. Petrol
|66,00
|66,00
|-0,14
|
Seans Raporu
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 776, 8 artarak (% 0.73 ) 106, 597