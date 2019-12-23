BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaBorçlanma Araçları Piyasasıİlgili PazarRepo Ters Repo PazarıSözleşme No0A06D0420008E859 0A06D0420008E85A 0A06D0420008E8C3İşlemin Gerçekleşme Tarihi23/12/2019AçıklamalarBorçlanma Araçları Piyasası'nda 23 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A06D0420008E859 0A06D0420008E85A 0A06D0420008E8C3 numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 20'nci maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804783BIST