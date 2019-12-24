BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
24.12.2019 14:42
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
Sözleşme No
0A06F4820008EB37
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
24/12/2019
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 24 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A06F4820008EB37 numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 20'nci maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804964
BIST
16:56113.258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 1.082,58
|Açılış
|: 112.840
|
|Önceki Kapanış
|: 112.175
|
113.395
En Düşük
112.783
16:565,9504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0011
|Açılış
|: 5,9430
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9450
|
5,9555
En Düşük
5,9312
16:566,5999
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0050
|Açılış
|: 6,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5820
|
6,6095
En Düşük
6,5877
16:56285,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,91
|Açılış
|: 285,14
|
|Önceki Kapanış
|: 284,21
|
285,53
En Düşük
283,88
BIST En Aktif Hisseler
|FONET
|8,18
|85.997.063
|% 15,70
|
|ISBTR
|25.300,00
|783.701
|% 15,00
|
|QNBFL
|97,05
|2.332.147
|% 14,99
|
|SEKFK
|5,24
|5.838.907
|% 14,91
|
|MNDRS
|1,40
|107.444.737
|% 12,90
|
|ITTFH
|4,05
|91.612.629
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,14
|1.196
|% -10,00
|
|BMELK
|1,27
|420.087
|% -9,93
|
|UZERB
|2,48
|42.943
|% -8,82
|
|KPHOL
|2,10
|3.027
|% -5,41
|
|THYAO
|14,02
|845.933.263
|% 1,74
|
|HALKB
|5,96
|487.306.138
|% 4,56
|
|PETKM
|3,75
|407.195.934
|% 0,81
|
|IPEKE
|7,99
|395.797.488
|% 1,65
|
|KOZAA
|10,23
|362.008.634
|% 2,51
|
|IHLGM
|1,13
|255.898.076
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,47
|256.738.408
|% -3,29
|
|ZOREN
|1,73
|238.191.863
|% -1,14
|
|GUSGR
|2,23
|272.195.588
|% 5,19
|
|PETKM
|3,75
|407.195.934
|% 0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6796
|7,7181
|% 0,03
|
|Frank
|6,0360
|6,0724
|% -0,00
|
|Riyal
|1,5809
|1,5889
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.490
|1.490
|4,43
|
|Altın Gr.
|285
|285
|0,75
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|0,00
|
|Tam
|1.880
|1.927
|9,85
|
|Yarım
|909
|932
|4,76
|
|Çeyrek
|456
|466
|2,39
|
|Gümüş.Ons
|17,58
|17,61
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|0,03
|
|B. Petrol
|66,75
|66,75
|0,36
|