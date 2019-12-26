BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
26.12.2019 14:39
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
Sözleşme No
0A073C420008D90A
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
26/12/2019
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 26 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A073C420008D90A numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 20'nci maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805300
BIST
14:55114.385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 1.055,98
|Açılış
|: 113.514
|
|Önceki Kapanış
|: 113.329
|
114.535
En Düşük
113.514
14:555,9407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 5,9320
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9340
|
5,9442
En Düşük
5,9330
14:556,5911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0004
|Açılış
|: 6,5690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5730
|
6,5988
En Düşük
6,5743
14:55287,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,88
|Açılış
|: 287,41
|
|Önceki Kapanış
|: 286,53
|
287,55
En Düşük
285,95
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFB
|43,24
|14.797.032
|% 15,00
|
|QNBFL
|128,30
|1.168.182
|% 14,96
|
|INFO
|6,08
|54.866
|% 14,93
|
|SMART
|10,86
|134.213.088
|% 14,80
|
|BRYAT
|67,65
|25.385.184
|% 13,32
|
|GLBMD
|1,89
|693.523
|% -11,27
|
|EKIZ
|0,56
|28.582
|% -8,20
|
|YBTAS
|2.685,00
|21.480
|% -5,69
|
|MTRYO
|7,00
|167.740
|% -5,41
|
|IHLAS
|0,86
|92.950.504
|% -4,44
|
|ISFIN
|3,85
|561.381.940
|% 9,69
|
|ASELS
|19,86
|343.809.006
|% 0,81
|
|THYAO
|14,03
|293.250.683
|% 0,43
|
|SISE
|5,36
|245.029.972
|% -0,19
|
|TUPRS
|128,70
|189.060.719
|% 1,98
|
|ISFIN
|3,85
|561.381.940
|% 9,69
|
|IHLAS
|0,86
|92.950.504
|% -4,44
|
|IHLGM
|1,12
|91.984.823
|% -0,88
|
|ODAS
|2,17
|147.296.590
|% 4,83
|
|EKGYO
|1,45
|79.701.507
|% 1,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6802
|7,7187
|% 0,12
|
|Frank
|6,0282
|6,0645
|% -0,07
|
|Riyal
|1,5782
|1,5861
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.505
|1.505
|5,75
|
|Altın Gr.
|287
|287
|0,87
|
|Cumhuriyet
|1.901
|1.930
|4,00
|
|Tam
|1.892
|1.939
|5,79
|
|Yarım
|914
|938
|2,80
|
|Çeyrek
|459
|469
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|17,99
|18,02
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,03
|
|B. Petrol
|67,50
|67,50
|0,30
|