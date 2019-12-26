BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaBorçlanma Araçları Piyasasıİlgili PazarUluslararası Tahvil PazarıSözleşme No0A073C42000BEA7Bİşlemin Gerçekleşme Tarihi26/12/2019AçıklamalarBorçlanma Araçları Piyasası'nda 26 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A073C42000BEA7B numaralı Uluslararası Tahvil Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805374BIST