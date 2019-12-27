BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
27.12.2019 14:56
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
Sözleşme No
0A07608200094B8D, 0A07608200094B8C
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
27/12/2019
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 27 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A07608200094B8D ve 0A07608200094B8C numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805562
BIST
17:48113.700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 47,31
|Açılış
|: 114.036
|
|Önceki Kapanış
|: 113.653
|
114.291
En Düşük
113.381
17:485,9603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0282
|Açılış
|: 5,9560
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9320
|
5,9611
En Düşük
5,9292
17:486,6529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0602
|Açılış
|: 6,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5720
|
6,6536
En Düşük
6,5741
17:48289,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,00
|Açılış
|: 289,32
|
|Önceki Kapanış
|: 288,32
|
289,76
En Düşük
287,64
BIST En Aktif Hisseler
|HDFGS
|2,63
|114.830.564
|% 18,47
|
|KENT
|180,30
|15.028.675
|% 14,99
|
|GLBMD
|2,12
|970.769
|% 14,59
|
|ISGYO
|1,53
|438.839.536
|% 12,50
|
|TIRE
|4,14
|132.849.480
|% 11,59
|
|FMIZP
|45,50
|37.125.223
|% -15,11
|
|SMART
|9,80
|193.824.050
|% -13,66
|
|QNBFB
|37,76
|84.905.690
|% -12,67
|
|EGCYO
|0,38
|158.648
|% -9,52
|
|KFEIN
|11,30
|65.213.633
|% -6,15
|
|ALBRK
|1,56
|1.043.007.631
|% 8,33
|
|ISFIN
|4,05
|740.560.355
|% 2,53
|
|THYAO
|13,95
|503.458.517
|% -0,07
|
|ISGYO
|1,53
|438.839.536
|% 12,50
|
|TKFEN
|19,22
|321.799.702
|% 1,16
|
|ALBRK
|1,56
|1.043.007.631
|% 8,33
|
|ISGYO
|1,53
|438.839.536
|% 12,50
|
|ISFIN
|4,05
|740.560.355
|% 2,53
|
|IHLAS
|0,89
|116.986.148
|% 4,71
|
|KRDMD
|2,62
|274.211.464
|% 3,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7822
|7,8213
|% 1,18
|
|Frank
|6,0823
|6,1190
|% 1,03
|
|Riyal
|1,5832
|1,5911
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.510
|1.511
|-1,12
|
|Altın Gr.
|289
|289
|1,13
|
|Cumhuriyet
|1.916
|1.945
|12,00
|
|Tam
|1.909
|1.956
|11,92
|
|Yarım
|923
|946
|5,76
|
|Çeyrek
|463
|473
|2,88
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,93
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,01
|
|B. Petrol
|67,77
|67,77
|-0,14
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59TIRE
Yüzde 11.86 oranında artışla 4.15 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 598, 293 adet işlem
-
17:58EGGUB
Yüzde 5.29 oranında artışla 48.58 lira fiyatla işlem gören hissede 109, 853 adet işlem
-
17:57SEKUR
Yüzde 9.94 oranında artışla 5.75 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 555, 382 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 71, 97 artarak (% 0.05 ) 137, 778
-
17:56XU100
Endeks 113, 748 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 08 üstünde . İşlem hacmi 7, 678.00 milyon TL de