BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
27.12.2019 16:52
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A076082000BD7A7
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
27/12/2019
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 27 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A076082000BD7A7 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805601
BIST
17:47113.686
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 32,81
|Açılış
|: 114.036
|
|Önceki Kapanış
|: 113.653
|
114.291
En Düşük
113.381
17:475,9591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0270
|Açılış
|: 5,9560
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9320
|
5,9611
En Düşük
5,9292
17:476,6529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0602
|Açılış
|: 6,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5720
|
6,6536
En Düşük
6,5741
17:47289,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,13
|Açılış
|: 289,45
|
|Önceki Kapanış
|: 288,32
|
289,76
En Düşük
287,64
BIST En Aktif Hisseler
|HDFGS
|2,62
|115.584.094
|% 18,02
|
|KENT
|180,30
|15.028.675
|% 14,99
|
|GLBMD
|2,12
|970.769
|% 14,59
|
|TIRE
|4,17
|133.623.241
|% 12,40
|
|ISGYO
|1,52
|440.760.557
|% 11,76
|
|FMIZP
|45,50
|37.125.223
|% -15,11
|
|SMART
|9,78
|195.673.121
|% -13,83
|
|QNBFB
|37,60
|84.947.364
|% -13,04
|
|EGCYO
|0,38
|158.648
|% -9,52
|
|KFEIN
|11,29
|65.305.592
|% -6,23
|
|ALBRK
|1,55
|1.048.023.713
|% 7,64
|
|ISFIN
|3,92
|767.986.497
|% -0,76
|
|THYAO
|13,95
|503.713.665
|% -0,07
|
|ISGYO
|1,52
|440.760.557
|% 11,76
|
|TKFEN
|19,22
|322.984.305
|% 1,16
|
|ALBRK
|1,55
|1.048.023.713
|% 7,64
|
|ISGYO
|1,52
|440.760.557
|% 11,76
|
|ISFIN
|3,92
|767.986.497
|% -0,76
|
|IHLAS
|0,88
|121.830.469
|% 3,53
|
|TSKB
|1,17
|127.536.133
|% 1,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7847
|7,8237
|% 1,21
|
|Frank
|6,0828
|6,1195
|% 1,04
|
|Riyal
|1,5833
|1,5913
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.510
|1.510
|-1,59
|
|Altın Gr.
|289
|289
|1,11
|
|Cumhuriyet
|1.916
|1.945
|12,00
|
|Tam
|1.909
|1.956
|11,92
|
|Yarım
|923
|946
|5,76
|
|Çeyrek
|463
|473
|2,88
|
|Gümüş.Ons
|17,85
|17,90
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,43
|0,01
|
|B. Petrol
|67,78
|67,78
|-0,13
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59TIRE
Yüzde 11.86 oranında artışla 4.15 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 598, 293 adet işlem
-
17:58EGGUB
Yüzde 5.29 oranında artışla 48.58 lira fiyatla işlem gören hissede 109, 853 adet işlem
-
17:57SEKUR
Yüzde 9.94 oranında artışla 5.75 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 555, 382 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 71, 97 artarak (% 0.05 ) 137, 778
-
17:56XU100
Endeks 113, 748 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 08 üstünde . İşlem hacmi 7, 678.00 milyon TL de