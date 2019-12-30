BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaBorçlanma Araçları Piyasasıİlgili PazarMenkul Kıymet Tercihli Repo PazarıSözleşme No0A07CC420006F48C, 0A07CC420007086B, 0A07CC4200072214, 0A07CC4200074A0D, 0A07CC42000761EB, 0A07CC42000788C3İşlemin Gerçekleşme Tarihi30/12/2019AçıklamalarBorçlanma Araçları Piyasası'nda 30 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A07CC420006F48C, 0A07CC420007086B, 0A07CC4200072214, 0A07CC4200074A0D, 0A07CC42000761EB, 0A07CC42000788C3 numaralı Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805786BIST