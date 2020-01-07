BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
07.01.2020 14:43
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Borsa İstanbul A.Ş. SWAP Piyasası
Sözleşme No
22
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
07/01/2020
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. SWAP Piyasası'nda 07 Ocak 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 22 numaralı SWAP Piyasası sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borsa İstanbul A.Ş. SWAP Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808233
BIST
16:30113.088
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 1.674,96
|Açılış
|: 112.594
|
|Önceki Kapanış
|: 111.413
|
113.387
En Düşük
112.451
16:305,9765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0043
|Açılış
|: 5,9770
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9790
|
5,9785
En Düşük
5,9510
16:306,6771
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0097
|Açılış
|: 6,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6880
|
6,6940
En Düşük
6,6609
16:30300,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,26
|Açılış
|: 300,95
|
|Önceki Kapanış
|: 300,70
|
301,50
En Düşük
298,51
BIST En Aktif Hisseler
|PAGYO
|7,04
|31.817.012
|% 16,75
|
|BRYAT
|66,95
|10.508.789
|% 16,74
|
|DERAS
|4,05
|82.149.007
|% 16,05
|
|HUBVC
|17,10
|83.418.035
|% 14,77
|
|DAGHL
|2,88
|15.596.129
|% 14,74
|
|IZMDC
|7,75
|2.145.157
|% -16,93
|
|IHGZT
|5,47
|624.142
|% -8,53
|
|INFO
|7,50
|9.039
|% -6,13
|
|EGCYH
|0,21
|132.344
|% -4,55
|
|YONGA
|7,76
|14.813
|% -4,55
|
|THYAO
|13,69
|1.645.361.244
|% 1,18
|
|ASELS
|22,16
|405.244.078
|% 0,36
|
|ALBRK
|1,60
|292.085.645
|% 5,26
|
|IPEKE
|9,23
|264.272.563
|% 0,65
|
|TUPRS
|123,60
|199.957.682
|% 0,16
|
|ALBRK
|1,60
|292.085.645
|% 5,26
|
|THYAO
|13,69
|1.645.361.244
|% 1,18
|
|EKGYO
|1,43
|127.641.645
|% 2,14
|
|DOHOL
|1,89
|136.531.324
|% 4,42
|
|KRDMD
|2,64
|193.397.334
|% 1,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8141
|7,8533
|% -0,32
|
|Frank
|6,1317
|6,1686
|% -0,14
|
|Riyal
|1,5881
|1,5960
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.566
|1.566
|0,49
|
|Altın Gr.
|301
|301
|0,29
|
|Cumhuriyet
|1.996
|2.026
|-12,00
|
|Tam
|1.988
|2.037
|-12,12
|
|Yarım
|961
|985
|-5,86
|
|Çeyrek
|482
|493
|-2,93
|
|Gümüş.Ons
|18,10
|18,14
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|-0,00
|
|B. Petrol
|68,34
|68,34
|-0,57
|
Seans Raporu
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