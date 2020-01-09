BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
09.01.2020 15:43
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A093702000AB137 0A093702000BBEA7 0A093702000ABCCA 0A093702000AB138 0A093702000AB4A2
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
09/01/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 09 Ocak 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A093702000AB137 0A093702000BBEA7 0A093702000ABCCA 0A093702000AB138 0A093702000AB4A2 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810559
BIST
15:43116.764
En Yüksek
|Değişim
|: 3,44%
|| 3.888,28
|Açılış
|: 115.236
|
|Önceki Kapanış
|: 112.876
|
117.170
En Düşük
115.236
15:435,8807
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0341
|Açılış
|: 5,8770
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9610
|
5,9272
En Düşük
5,8637
15:436,5407
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0343
|Açılış
|: 6,5270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6260
|
6,5942
En Düşük
6,5188
15:43292,69
En Yüksek
|Değişim
|: -1,45%
|| -4,32
|Açılış
|: 292,69
|
|Önceki Kapanış
|: 297,01
|
297,02
En Düşük
291,79
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|5,11
|74.624.647
|% 19,67
|
|RYGYO
|4,80
|73.767.544
|% 17,94
|
|CELHA
|7,44
|18.364.509
|% 17,35
|
|ODAS
|2,50
|691.442.386
|% 16,28
|
|SRVGY
|11,36
|4.536.667
|% 14,98
|
|INFO
|7,00
|21.084
|% -5,41
|
|SANFM
|5,96
|5.875.046
|% -3,87
|
|TBORG
|12,50
|1.434.639
|% -3,85
|
|MTRYO
|5,81
|18.331
|% -3,17
|
|IHGZT
|5,00
|87.387
|% -2,91
|
|THYAO
|14,08
|1.742.978.107
|% 4,30
|
|ODAS
|2,50
|691.442.386
|% 16,28
|
|GARAN
|11,80
|513.120.829
|% 6,31
|
|PETKM
|3,81
|508.068.857
|% 2,97
|
|EKGYO
|1,44
|507.742.529
|% 3,60
|
|EKGYO
|1,44
|507.742.529
|% 3,60
|
|ODAS
|2,50
|691.442.386
|% 16,28
|
|ISGYO
|1,87
|400.000.642
|% 6,86
|
|ALBRK
|1,64
|289.886.683
|% 3,14
|
|KRDMD
|2,71
|419.543.844
|% 3,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6372
|7,6755
|% -1,16
|
|Frank
|6,0118
|6,0480
|% -0,73
|
|Riyal
|1,5614
|1,5692
|% -0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.555
|1.555
|-4,69
|
|Altın Gr.
|293
|293
|-4,12
|
|Cumhuriyet
|1.943
|1.973
|-58,00
|
|Tam
|1.935
|1.983
|-61,48
|
|Yarım
|935
|959
|-29,74
|
|Çeyrek
|469
|480
|-14,87
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,04
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,06
|
|B. Petrol
|65,67
|65,67
|0,23
|
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