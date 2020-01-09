BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
09.01.2020 15:50
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
Sözleşme No
0A093702000B1E90 0A093702000B1D2D 0A093702000B1C9F 0A093702000B1C4A 0A093702000B1C48
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
09/01/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 09 Ocak 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A093702000B1E90 0A093702000B1D2D 0A093702000B1C9F 0A093702000B1C4A 0A093702000B1C48 numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810562
BIST
18:00118.053
En Yüksek
|Değişim
|: 4,59%
|| 5.177,03
|Açılış
|: 115.236
|
|Önceki Kapanış
|: 112.876
|
118.145
En Düşük
115.236
18:005,8756
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0392
|Açılış
|: 5,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9610
|
5,9272
En Düşük
5,8637
18:006,5315
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0435
|Açılış
|: 6,5320
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6260
|
6,5942
En Düşük
6,5188
18:00293,06
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -3,95
|Açılış
|: 293,06
|
|Önceki Kapanış
|: 297,01
|
297,02
En Düşük
291,79
BIST En Aktif Hisseler
|ODAS
|2,58
|877.156.001
|% 20,00
|
|RYSAS
|5,12
|84.585.744
|% 19,91
|
|RYGYO
|4,88
|98.460.057
|% 19,90
|
|KARTN
|433,00
|66.757.232
|% 16,24
|
|SRVGY
|11,36
|4.699.410
|% 14,98
|
|INFO
|7,00
|78.134
|% -5,41
|
|MTRYO
|5,70
|32.058
|% -5,00
|
|DAGHL
|3,16
|35.690.881
|% -4,53
|
|SANFM
|5,93
|8.731.131
|% -4,35
|
|ATAGY
|4,63
|11.304.029
|% -3,54
|
|THYAO
|14,27
|2.455.272.861
|% 5,70
|
|PETKM
|3,91
|901.352.438
|% 5,68
|
|ODAS
|2,58
|877.156.001
|% 20,00
|
|KRDMD
|2,75
|631.447.565
|% 4,96
|
|GARAN
|11,98
|616.470.420
|% 7,93
|
|EKGYO
|1,47
|595.755.721
|% 5,76
|
|ODAS
|2,58
|877.156.001
|% 20,00
|
|ISGYO
|1,86
|500.495.575
|% 6,29
|
|PETKM
|3,91
|901.352.438
|% 5,68
|
|KRDMD
|2,75
|631.447.565
|% 4,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6427
|7,6811
|% -1,09
|
|Frank
|6,0169
|6,0532
|% -0,65
|
|Riyal
|1,5611
|1,5690
|% -0,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.551
|1.551
|-8,94
|
|Altın Gr.
|293
|293
|-3,83
|
|Cumhuriyet
|1.947
|1.976
|-55,00
|
|Tam
|1.938
|1.987
|-57,77
|
|Yarım
|937
|961
|-27,94
|
|Çeyrek
|470
|480
|-13,97
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,94
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|-0,06
|
|B. Petrol
|65,17
|65,17
|-0,27
|
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17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRKO, SNPAM, EGCEY, DOCO, EGCYO, BALAT, ISFIN, ATSYH