BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
10.01.2020 14:03
Ocak 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A0958820007110E numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811715
BIST
16:05118.764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 773,08
|Açılış
|: 118.251
|
|Önceki Kapanış
|: 117.990
|
119.140
En Düşük
117.701
16:055,8798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0110
|Açılış
|: 5,8780
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8870
|
5,8972
En Düşük
5,8670
16:056,5222
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0012
|Açılış
|: 6,5170
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5320
|
6,5480
En Düşük
6,5144
16:05292,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,08
|Açılış
|: 292,72
|
|Önceki Kapanış
|: 292,64
|
294,36
En Düşük
291,92
BIST En Aktif Hisseler
|SNGYO
|1,46
|70.394.781
|% 19,67
|
|GYHOL
|9,93
|5.564.553
|% 14,93
|
|GLBMD
|2,27
|23.782.100
|% 14,65
|
|SRVGY
|12,94
|3.265.002
|% 13,91
|
|YUNSA
|11,58
|81.533.949
|% 13,42
|
|BURVA
|10,95
|980.486
|% -12,33
|
|ATAGY
|4,40
|6.094.162
|% -4,56
|
|YBTAS
|3.300,00
|6.748
|% -4,49
|
|MTRYO
|5,45
|14.296
|% -4,39
|
|MERIT
|23,82
|10.305
|% -2,78
|
|THYAO
|14,29
|1.396.688.182
|% 0,28
|
|ODAS
|2,78
|1.030.972.275
|% 7,75
|
|HALKB
|6,55
|641.954.508
|% 4,13
|
|KRDMD
|2,85
|600.724.684
|% 3,26
|
|PETKM
|3,94
|590.347.341
|% 0,77
|
|ODAS
|2,78
|1.030.972.275
|% 7,75
|
|ALBRK
|1,69
|428.200.612
|% 2,42
|
|KRDMD
|2,85
|600.724.684
|% 3,26
|
|EKGYO
|1,52
|310.915.740
|% 3,40
|
|PETKM
|3,94
|590.347.341
|% 0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6655
|7,7040
|% 0,25
|
|Frank
|5,9993
|6,0354
|% -0,11
|
|Riyal
|1,5614
|1,5692
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.548
|1.548
|-2,55
|
|Altın Gr.
|293
|293
|0,04
|
|Cumhuriyet
|1.941
|1.971
|-5,00
|
|Tam
|1.931
|1.980
|-7,03
|
|Yarım
|933
|958
|-3,40
|
|Çeyrek
|468
|479
|-1,70
|
|Gümüş.Ons
|17,87
|17,93
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,01
|
|B. Petrol
|65,47
|65,47
|0,11
|
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