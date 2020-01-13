BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
13.01.2020 11:57
Ocak 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A09C442000562FC numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812025
BIST
13:52120.378
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 1.714,40
|Açılış
|: 119.595
|
|Önceki Kapanış
|: 118.664
|
120.900
En Düşük
119.595
13:525,8595
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0174
|Açılış
|: 5,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8790
|
5,8797
En Düşük
5,8517
13:526,5172
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0203
|Açılış
|: 6,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5320
|
6,5432
En Düşük
6,5076
13:52292,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -2,69
|Açılış
|: 292,17
|
|Önceki Kapanış
|: 294,87
|
295,32
En Düşük
291,38
BIST En Aktif Hisseler
|HLGYO
|1,49
|67.530.589
|% 19,20
|
|AYEN
|4,28
|85.133.957
|% 17,58
|
|RYSAS
|6,73
|95.258.047
|% 17,25
|
|RYGYO
|6,07
|71.046.384
|% 15,40
|
|GLBMD
|2,61
|1.097.455
|% 14,98
|
|NIBAS
|5,00
|4.573
|% -5,12
|
|KERVN
|0,53
|373.504
|% -3,64
|
|UZERB
|2,17
|8.051
|% -2,69
|
|BRYAT
|77,85
|5.972.008
|% -2,32
|
|FMIZP
|60,60
|4.902.520
|% -2,26
|
|THYAO
|14,67
|1.233.812.605
|% 1,87
|
|PETKM
|4,02
|745.250.618
|% 2,81
|
|HALKB
|6,67
|456.515.270
|% 3,09
|
|KRDMD
|2,94
|364.776.935
|% 3,52
|
|EKGYO
|1,57
|312.973.993
|% 3,29
|
|EKGYO
|1,57
|312.973.993
|% 3,29
|
|PETKM
|4,02
|745.250.618
|% 2,81
|
|KRDMD
|2,94
|364.776.935
|% 3,52
|
|ALBRK
|1,73
|196.089.290
|% 1,76
|
|IEYHO
|0,71
|61.663.145
|% 2,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5872
|7,6253
|% -0,82
|
|Frank
|5,9972
|6,0333
|% -0,33
|
|Riyal
|1,5566
|1,5644
|% -0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.551
|1.551
|-9,04
|
|Altın Gr.
|292
|292
|-2,74
|
|Cumhuriyet
|1.956
|1.986
|0,00
|
|Tam
|1.927
|1.975
|-19,25
|
|Yarım
|932
|956
|-9,31
|
|Çeyrek
|467
|478
|-4,65
|
|Gümüş.Ons
|17,95
|17,99
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,03
|
|B. Petrol
|65,00
|65,00
|0,02
|