BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
14.01.2020 14:59
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
Sözleşme No
0A09E8C2000D0FC3
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
14/01/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 14 Ocak 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A09E8C2000D0FC3 numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812330
BIST
18:05121.423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 1.174,31
|Açılış
|: 120.393
|
|Önceki Kapanış
|: 120.249
|
121.504
En Düşük
119.575
18:055,8827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0197
|Açılış
|: 5,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8740
|
5,9014
En Düşük
5,8604
18:056,5416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0093
|Açılış
|: 6,5330
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5260
|
6,5764
En Düşük
6,5283
18:05291,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,40
|Açılış
|: 291,68
|
|Önceki Kapanış
|: 292,09
|
293,16
En Düşük
289,78
BIST En Aktif Hisseler
|NATEN
|15,93
|189.439.122
|% 19,95
|
|ALKA
|6,76
|15.253.065
|% 19,86
|
|TKNSA
|6,41
|588.173.429
|% 19,14
|
|QNBFL
|172,50
|914.387
|% 15,00
|
|BURVA
|15,50
|1.394.780
|% 14,73
|
|GLBMD
|2,22
|545.811
|% -14,94
|
|INFO
|5,53
|18.990
|% -14,92
|
|VKING
|2,98
|1.051.039
|% -14,86
|
|NIBAS
|4,50
|225.306
|% -10,00
|
|KLGYO
|3,75
|91.309.594
|% -6,95
|
|THYAO
|14,80
|2.510.406.980
|% -0,27
|
|KRDMD
|3,11
|1.092.349.278
|% 4,71
|
|PETKM
|4,13
|1.026.876.820
|% 0,98
|
|HALKB
|6,74
|735.468.779
|% 2,12
|
|ASELS
|23,28
|657.448.583
|% 1,57
|
|KRDMD
|3,11
|1.092.349.278
|% 4,71
|
|PETKM
|4,13
|1.026.876.820
|% 0,98
|
|EKGYO
|1,57
|370.744.920
|% -0,63
|
|THYAO
|14,80
|2.510.406.980
|% -0,27
|
|AVOD
|2,02
|294.344.864
|% 7,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6261
|7,6644
|% 0,38
|
|Frank
|6,0474
|6,0838
|% 0,53
|
|Riyal
|1,5633
|1,5711
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.541
|1.542
|-7,27
|
|Altın Gr.
|292
|292
|-0,04
|
|Cumhuriyet
|1.947
|1.961
|-5,00
|
|Tam
|1.925
|1.973
|-9,48
|
|Yarım
|930
|954
|-4,59
|
|Çeyrek
|467
|477
|-2,29
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,80
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,59
|64,59
|0,39
|
Seans Raporu
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1069, 66 artarak (% 0.93 ) 115, 703
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